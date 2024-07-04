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Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı: Trafik kilitlendi! 4 gün sürecek

10:25 - 4/07/2024 Perşembe
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle D-100 Karayolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması dün akşam saat 23.00'da başlatıldı. 

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Çalışmalar kapsamında metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

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Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi.

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İşine gitmek isteyen İstanbullular, kapanan orta şerit nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. 

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Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler'e kadar uzandı. 

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Sabah saatlerinden itibaren Haliç Köprüsü ve yakınlarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Haliç Köprüsü'ndeki çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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#Haliç Köprüsü
#İstanbul
#Metrobüs
#Trafik
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