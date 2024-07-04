Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı: Trafik kilitlendi! 4 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle D-100 Karayolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

1 / 12 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması dün akşam saat 23.00'da başlatıldı.

2 / 12 Çalışmalar kapsamında metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

3 / 12 Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi.

4 / 12 İşine gitmek isteyen İstanbullular, kapanan orta şerit nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

5 / 12 Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler'e kadar uzandı.

6 / 12 Sabah saatlerinden itibaren Haliç Köprüsü ve yakınlarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

7 / 12 Haliç Köprüsü'ndeki çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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