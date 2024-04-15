|
Gündem

İstanbullular mesaiye başladı: Metro arızası yolda bıraktı

Mega kent İstanbul'da sabah işe ve okula gitmek için Yenikapı-Kirazlı metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, arızayla karşılaştı. Yolcular, araçtan indirilince istasyonda uzun kuyruklar oluştu.

09:46 - 15/04/2024 Pazartesi
Diğer
İstanbul
İstanbul

İstanbul, sabah saatlerinde uzun zamandır değişmeyen bir manzaraya sahne oldu.


Megakentliler için çile hale gelen ulaşımda, bir arıza daha yaşandı.


Bu kez metro arızası, haftanın ilk iş gününde binlerce vatandaşı mağdur etti.


Seferler durduruldu


9 günlük bayram tatilinin ardından yoğun bir haftaya başlayan vatandaşlar, sabah okula ve işe gitmek için tercih ettikleri Yenikapı-Kirazlı metro hattındaki arızayla karşılaştı.


Metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Seferlerin durmasıyla vatandaşlar, uzun süre metronun yapılmasını bekledi.


Uzun kuyruklar oluştu


Ancak metro arızası giderilemeyince vatandaşlar isyan etti. İşe ve okula gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, dakikalarca bekledi.


Vatandaşların metronun önünde oluşturduğu yoğunluk ise çekilen karelere yansıdı...


Araçlardaki bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle İstanbul'da ulaşımda araçlar sıkça arızalanıyor.




#İstanbul
#metro
#arıza
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav tarihi için geri sayım başladı! MEB lise sınavı giriş yerleri açıklandı mı?