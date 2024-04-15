İstanbullular mesaiye başladı: Metro arızası yolda bıraktı

İstanbul, sabah saatlerinde uzun zamandır değişmeyen bir manzaraya sahne oldu.





Megakentliler için çile hale gelen ulaşımda, bir arıza daha yaşandı.





Bu kez metro arızası, haftanın ilk iş gününde binlerce vatandaşı mağdur etti.





Seferler durduruldu





9 günlük bayram tatilinin ardından yoğun bir haftaya başlayan vatandaşlar, sabah okula ve işe gitmek için tercih ettikleri Yenikapı-Kirazlı metro hattındaki arızayla karşılaştı.





Metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Seferlerin durmasıyla vatandaşlar, uzun süre metronun yapılmasını bekledi.





Uzun kuyruklar oluştu





Ancak metro arızası giderilemeyince vatandaşlar isyan etti. İşe ve okula gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, dakikalarca bekledi.





Vatandaşların metronun önünde oluşturduğu yoğunluk ise çekilen karelere yansıdı...





Araçlardaki bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle İstanbul'da ulaşımda araçlar sıkça arızalanıyor.











