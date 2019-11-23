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İSTANBUL

İstanbul'da koşu nedeniyle 24 Kasım Pazar günü kapalı olacak yollar

İstanbullular yarın bu yollara dikkat: Valilik koşu nedeniyle kapalı olacak yollar açıkladı

İstanbul Valiliği, ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle Pazar günü 07.30’dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik, saat 07.30’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.
İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

İstanbul Valiliği, 24 Kasım Pazar günü Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek olan ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

Sabah saatlerinde başlayacak

24.11.2019 Pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ konulu etkinlik ile ilgili olarak saat 07.30’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

İstanbul'da kapalı olacak yollar

  • Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Sirkeci-Çatladıkapı arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Soğukçeşme Sokak, Caferiye Sokak, Bab-ı Hümayün Caddesi etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, Nakilbent Sokak, Kaleci Sokak, Kasap Osman Sokak, Hünkar Peşveri Sokak ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir.
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