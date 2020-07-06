İstanbulluların tatil dönüşü çileye döndü: 15 kilometrelik kuyrukta saatlerce beklediler

Hafta sonu için gittikleri Trakya’daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

DHA İstanbul'a dönen tatilcilerin trafik çilesi...

Polis yolun açılması için müdahale ediyor

Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a gidişi çileye dönüştü. Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.

EKONOMİ Konut alacaklara kritik uyarı: Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun!

Malkara Bölge Trafik polis ekipleri, trafiğin açılması için yer yer müdahale ediyor.

GÜNDEM Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi