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Gündem İstanbulluların tatil dönüşü çileye döndü 15 kilometrelik kuyrukta saatlerce beklediler
İSTANBUL

Tatilden dönen İstanbullular 15 kilometrelik kuyrukta saatlerce trafikte kaldılar

İstanbulluların tatil dönüşü çileye döndü: 15 kilometrelik kuyrukta saatlerce beklediler

Hafta sonunu Trakya bölgesindeki yazlıklarında geçiren İstanbullular Pazar akşamı dönüşe geçince Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 15 kilometrelik araç kuyruğuna takıldı. Tatilden dönen İstanbulluların dönüşü adeta çileye dönüştü.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'a dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'a dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hafta sonu için gittikleri Trakya’daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

DHA
İstanbul'a dönen tatilcilerin trafik çilesi...

Polis yolun açılması için müdahale ediyor

Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a gidişi çileye dönüştü. Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.

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  • Malkara Bölge Trafik polis ekipleri, trafiğin açılması için yer yer müdahale ediyor.

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