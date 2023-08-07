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İstanbullunun çilesi bitmiyor: İBB'ye ait itfaiye aracı ihbara giderken yolda kaldı

İstanbul'da her gün otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan arızalar vatandaşı canından bezdirirken şimdi de itfaiye araçları yolda kaldı. Öğle saatlerinde yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinden, İBB'ye ait itfaiye aracı arıza yaptı. Motorunun yandığı ortaya çıkan araç, çekici tarafından çekildi.

10:36 . 7/08/2023 Pazartesi
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İstanbul

İstanbul

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
, arızalarla ve zamlarla gündem olmaya devam ediyor.

Öte yandan kentin en büyük sorunu haline gelen ulaşımda da arızalar bitmek bilmiyor.

Yolda kalan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta topa tutuyor.

Tüm bunlar yaşanırken, İmamoğlu ise sorunları görmezden gelerek gündem dışı açıklamalarını sürdürüyor.



İtfaiye aracı yolda kaldı

Arıza ve ulaşım aksaklıkları devam ederken, kentte bir olay daha yaşandı.

Bu kez itfaiye aracı arızalandı.

Ekipler, araçlarla yangına müdahaleye giderken, İBB'ye ait itfaiye aracının motoru yandı.

Araçlar denetlenmiyor

Yolda kalan araç, çekici tarafından çekildi. O anlara ait kareler de ortaya çıktı.

Yaşananların ardından İBB'ye ait toplu taşımalar başta olmak üzere, yangın olayının sık yaşanması dikkat çekti.

Bu durum, araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı.

Çöp tankeri yandı

Geçtiğimiz günlerde de çöp tankeri alevlere teslim olmuştu.

Kısa sürede tankerin arka kısmına sıçrayan alevlerin ardından araç emniyet şeridine çekildi.

Yangın söndürme çalışmaları tamamlanınca çöp tankerinin arka kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.


İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den alınan bilgiye göre, baltayla başka bir İETT şoförüne saldıran sürücünün şoförlük belgesi iptal edildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.

#İstanbul
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
#itfaiye
#yangın
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