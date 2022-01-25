İstanbullunun kar çilesi: Yolda kalan vatandaşların imdadına çekici yetişti
Hayatın felç olduğu ve vatandaşların trafikte mahsur kaldığı İstanbul'da ilginç görüntüler kaydedildi. Araçlarını bırakarak otoyolda yürümeye başlayan vatandaşlar, yanlarından geçen dorsesi yolda kalmış kişilerle dolu çekiciyi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.