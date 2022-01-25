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İSTANBUL

İstanbullunun kar çilesi: Yolda kalan vatandaşların imdadına çekici yetişti

Hayatın felç olduğu ve vatandaşların trafikte mahsur kaldığı İstanbul'da ilginç görüntüler kaydedildi. Araçlarını bırakarak otoyolda yürümeye başlayan vatandaşlar, yanlarından geçen dorsesi yolda kalmış kişilerle dolu çekiciyi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar.

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Haber Merkezi İHA
İstanbullunun kar çilesi: Yolda kalan vatandaşların imdadına çekici yetişti
Yolda kalan vatandaşların imdadına çekici yetişti

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
OYNAT 00:35
Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.


YOLDA KALANLARI DORSESİNE DOLDURDU


Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi


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