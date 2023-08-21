İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüs arıza yaptı vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.