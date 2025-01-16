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﻿İstanbullunun ulaşım çilesi: Metrobüs arızası seferleri aksattı

﻿İstanbullunun ulaşım çilesi: Metrobüs arızası seferleri aksattı

12:5816/01/2025, Perşembe
AA
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Metrobüsün çekiciyle Cevizlibağ'a götürülmesinin ardından seferler normale döndü.
Metrobüsün çekiciyle Cevizlibağ'a götürülmesinin ardından seferler normale döndü.

İstanbul Zeytinburnu'nda, bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüs henüz bilinmeyen nedenle Zeytinburnu durağında arızalandı.

Metrobüs için bölgeye çekici çağrılırken yolda araç yoğunluğu oluştu.

Seferlerde aksamalar nedeniyle yolcular duruma tepki gösterdi.

Metrobüsün çekiciyle Cevizlibağ'a götürülmesinin ardından seferler normale döndü.


#Zeytinburnu
#İstanbul
#Metrobüs

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