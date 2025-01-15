İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı toplu ulaşım araçlarında yeni fiyatlar belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapılması kararı alındı. Bu zammın ardından metrobüs, metro, otobüs, marmaray gibi ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni fiyatlar da belirlenmiş oldu. İşte 2025 toplu ulaşım zamlı fiyatları.





2025 TOPLU ULAŞIM ZAMLI FİYATLARI BELİRLENDİ





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırpıcı Sosyal Tesislerinde yapılan UKOME toplantısında gündem toplu ulaşım zammıydı. Düzenlenen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol ve Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar katıldı.





Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi. Öğrenci ve personel servis taşımacılığı yönergesinin revize edilmesi teklifi ise oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilen yüzde 35 oranındaki zamlı tarife 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.





OTOBÜS TAM BİLETİ 27, ÖĞRENCİ BİLETİ 16 LİRA OLDU





Tam İstanbulkart ücreti 20 liradan, 27 liraya, öğrenci İstanbulkart ücreti 9,76 liradan, 13,18 liraya, tam mavi kart aylık ücreti bin 570 liradan, 2 bin 120 liraya, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan, 381 liraya, Marmaray ücreti 44,27 liradan, 59,76 liraya metrobüs ücreti 29,69 liradan, 4 liraya, taksi açılış ücreti 30 liradan, 42 liraya, taksi minimum yolculuk ücreti 100 liradan, 135 liraya, minibüs kısa mesafe ücreti 18 liradan, 25 liraya, öğrenci servisi kısa mesafe ücreti aylık bin 931 liradan, 2 bin 605 liraya yükseltildi.





TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 135 LİRAYA YÜKSELDİ





Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya, taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350 liraya, taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi.





Minibüslerde kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25 liraya, 4-7 kilometre arası 19 liradan 26 liraya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27 liraya, 11-15 kilometre arası 21 liradan 28 liraya, 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 33 zamla 12 liradan 16 liraya çıktı. Okul servis ücretleri de zamlandı. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla bin 931,40 liradan 2 bin 605 liraya çıktı. Personel servis ücretleri ise bin 4 liradan bin 355 liraya çıkarıldı. Yeni ücret tarifeleri 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Yeni öğrenci servis ücretlerinin ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2' nci döneminden itibaren geçerli olması karara bağlandı.











