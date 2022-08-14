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İSTANBUL

İstanbul'u kana bulayacaklardı: Teröristle irtibatlı olan kişi de tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mahmut Kaplan tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulu kana bulayacaklardı: Teröristle irtibatlı olan kişi de tutuklandı
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristle irtibatlı olan kişi tutuklandı.

Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Mıhçı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Güngören'de yakalanan Mahmut Kaplan'ın (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kaplan'ın, burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı.

Kaplan, ifadesinde, tekstil işi ile uğraştığını, Mıhçı'nın kendisine "500 top kumaş lazım" diye mesaj attığını, bir gün sonra Mıhçı'nın iş yerine geldiğini, yine "500 top kumaş lazım" dediğini söyledi.

İHA

Güngören'de bir yıl önce bir parkta karşılaştığı biriyle yaptığı sohbette, kendisine "500 top kumaş lazım" diye sorulduğunda, cevap olarak "270 top kumaş var" şeklinde şifreli bir şekilde cevap vermesi gerektiğinin söylendiğini aktaran Kaplan, bunun üzerine Mıhçı'ya "270 top kumaş var" dediğini ve daha sonra kendisinden kalacak yer istediğini, bunun üzerine bir akrabasının pansiyonuna götürdüğünü belirtti.

Mıhçı'nın kendisine bir poşet içerisinde para verdiğini ifade eden Kaplan, Mıhçı'nın İstanbul'u bilmediğini ve bu yüzden keşif için kendisinden yardım istediğini kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kaplan, çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklandı.

İHA

Olay

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürütmüş, çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

  • Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, Mahmut Kaplan, C.A. ve E.K'yi de gözaltına aldı.

Mıhçı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

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