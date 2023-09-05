Gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış megakenti vurdu. Sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de ve Küçükçekmece'de iki kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.





İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.





Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.













Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.





İlçede birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arnavutköy'e kentin diğer ilçelerinden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.

Evleri, otoparkı, iş yerlerini su bastı

Öte yandan Arnavutköy'de yollar dereye dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Evini su basan vatandaş kovayla suyu boşaltmaya çalışırken, yağmura kapılan motosikleti vatandaşlar zor kurtardı. Arnavutköy'de bir otoparkı da su bastı.

Anadolu Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerken, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı. İstanbul'da sağanak yağışın, akşam saatlerinde ve gece de etkili olması bekleniyor.









Küçükçekmece’de ise bazı otomobiller suya gömüldü.

Tekstil atölyesini su basan bir vatandaş, "Atölyemi su bastı. Gittikçe çoğalıyor su. Sıkıntı yaşıyoruz. Yağmur yağdığında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Mahsur kalma yok ama malzemelerimiz var. Zarar gördü bazıları." diye konuştu.

Başakşehir'de metro istasyonunu su bastı

Sağanak yağış Arnavutköy'ün ardından Başakşehir'i de vurdu. İlçede bazı sokak ve caddeler göle dönerken Kayaşehir metro istasyonunu su bastığı da öğrenildi.

Su baskını nedeniyle M3 Kirazlı Kayaşehir Merkez hattının iki durağı kapatıldı.









Vali Gül'den İstanbul'daki sağanak için uyarı: Trafiğe çıkmayın

İstanbul'un başta Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül de bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu 'X'ten paylaşımda bulunan Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."









Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır.



Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim. — Davut GÜL (@gul_davut) September 5, 2023

"İki kişi hayatını kaybetti"

İstanbul Valiliği, akşam etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir'de ve Küçükçekmece'de iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.





Valilikten yapılan açıklamada, sağanak yağışın Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibarıyla etkisini kaybettiği belirtildi.





Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmetinin verilmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada Başakşehir'de ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiği, ekiplerin su baskını yaşanan bölgelere müdahalelerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. Ayrıca yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği de ifade edildi.

Öte yandan Valilik, 112 ihbar hattına 1150 su baskını ihbarı yapıldığını da açıklamıştı.

Vatandaşlar kamu tesislerinde misafir edilecek

İstanbul Valisi Davut Gül, su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan vatandaşların kamu tesislerinde misafir edileceğini açıkladı. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112’yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir. Geçmiş olsun." dedi.





Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112’yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir.



Geçmiş olsun #İstanbul — Davut GÜL (@gul_davut) September 5, 2023

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni de su bastı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmalar sonucunda kıraathanede mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ve evlerine bırakılacaklarını duyurdu.

' X' hesabından paylaşımda bulunan Kartoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor."





Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir.



Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır.



Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. — Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) September 5, 2023

Bakan Koca'dan son duruma ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel baskınlarına ilişkin sosyal medya platformu 'X'ten paylaşımda bulundu.

Su taşkını olayından beş kişinin etkilendiğini belirten Bakan Koca, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edildiğini, olayla ilgili olarak 52 ambulans ve beş UMKE timinin görevlendirmesinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız."





İSTANBUL’DAKİ SU TAŞKINI OLAYINDA SON DURUM



İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum.



Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2023

Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağış öncesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulunmuştu.

Yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen uyarılarda vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında da bulunulmuştu.







