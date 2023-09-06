İstanbul'u sel götürdü aklı başına yeni geldi: İmamoğlu'ndan tepki çeken 'strateji' açıklaması

"Dün akşam İstanbul'un yağış alan bölgesi, belki İstanbul'un neredeyse yirmide biri falandır. İstanbul'un yağış alan, yoğun yağış alan bölgesi, 130 kiloya varan ortalama yağış almıştır ki belli noktalarında bu 150 kiloya kadar ulaşmıştır. Bu yağış oranı normalde bir ayda yağan bir yağmurun çok daha üzerinde bir orandır. Biz bu yağışı iki saatte aldık. Bu şu demek oluyor. Bir bahane olsun diye demiyorum. Bundan sonra artık görüyoruz ki şehrimiz, ülkemizin başka noktaları, dünyanın başka noktaları, yağışları böyle yaşayacak. Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız"