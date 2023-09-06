İstanbul'u sel götürdü aklı başına yeni geldi: İmamoğlu'ndan tepki çeken 'strateji' açıklaması

Ekrem İmamoğlu
İstanbul'a dişe dokunur bir hizmet yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün İstanbul'da yaşanan sel sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tepkilerin odağındaki İmamoğlu ise bugün İSFALT'a ait Bağcılar'da bulunan Asfalt Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.
Yağışın fazla olduğundan dem vuran İmamoğlu
"Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız"
ifadelerini kullandı.
Stratejiyi yeni belirledi
Stratejiyi yeni belirledi
Dün iki kişinin hayatını kaybettiği sel ve su baskınlarıyla ilgili konuşan İmamoğlu,
"Dün akşam İstanbul'un yağış alan bölgesi, belki İstanbul'un neredeyse yirmide biri falandır. İstanbul'un yağış alan, yoğun yağış alan bölgesi, 130 kiloya varan ortalama yağış almıştır ki belli noktalarında bu 150 kiloya kadar ulaşmıştır. Bu yağış oranı normalde bir ayda yağan bir yağmurun çok daha üzerinde bir orandır. Biz bu yağışı iki saatte aldık. Bu şu demek oluyor. Bir bahane olsun diye demiyorum. Bundan sonra artık görüyoruz ki şehrimiz, ülkemizin başka noktaları, dünyanın başka noktaları, yağışları böyle yaşayacak. Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız"
diye konuştu.
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