İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı: İBB sadece seyrediyor!

Türkiye’de yağışların azalması ile başlayan meteorolojik kuraklık tehlikesi, etkisini göstermeye başladı. Resmi verilere göre yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Süreci sadece izlemekle yetinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, etkili tedbirleri almazsa 50 gün sonra susuzluk kapıda. Bir yandan kuraklık, diğer yandan koronavirüs nedeniyle artan su tüketimi İstanbul’da alarm seviyesini yükseltti. Dün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini görerek yüzde 23’e kadar geriledi. Bu oran ciddi kuraklığın yaşandığı 2016 yılının aynı döneminde yüzde 37, 2017 yılında yüzde 54, 2018'de yüzde 31, 2019'da ise yüzde 36 idi.

FOTOĞRAF 19 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız.diye konuştu. Prof. Dr. Sevinç Asilhan “Barajlarımızdaki su seviyesindeki azalma 2011’den sonra en düşük seviyeye ulaştı. İstanbul’da yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak bu şu anda düşmüş durumda. Barajlarımız yeteri seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70’in üzerinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek aylarda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş oluyor” dedi. Geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Asilhan, “Ülkemizdeki bazı hava olayları bize 'kuraklık geliyor' diye işaret verdi. Bunlardan biri de Ankara’daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi’nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bile bazı sinyaller görüyoruz” diye konuştu. Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız. Sel olduğu zaman anlık yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, toprağı besleyen yağışlar azalır. Kuraklığın başlangıcı gözlenemediği için bir bakarsınız susuz kalmışsınız. İstanbul’da bulunan 10 barajdan 4’ünde ise doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi. En düşük doluluk oranı yüzde 5,65 ile Sazlıdere Barajı oldu. İstanbul’a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos’da doluluk oranı 27,41, Ömerli barajında ise 32,26 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında Kasım ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle; Ömerli Barajı yüzde 32,26, Pabuçdere yüzde 6,51, Sazlıdere yüzde 5,65, Büyükçekmece yüzde 16,67, Alibeyköy yüzde 28,21, Terkos barajı yüzde 27,41, Kazandere yüzde 7,6, Elmalı 25,54, Darlık yüzde 55,69, Istrancalar yüzde 24,90. İstanbul barajları alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük su seviyesine ulaşan barajlarda yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34'e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. 2017 yılından itibaren düşüş gösteren barajlardaki su seviyesi 2018 yılında yüzde 48,64, 2019 yılında yüzde 36,79 ve bu yılın 11'nci ayında yüzde 26,34 oldu. BiP'te paylaş

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200 MİLYON METREKÜP KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre barajlarda kalan toplam su miktarı, yaklaşık 200 milyon metreküp. Ancak bu suyun tamamı kullanılabilir değil. Dibe çöken ağır metaller nedeniyle su oranı yüzde 15’in altına düştüğünde barajlar devre dışı kalıyor. Çok yoğun arıtma işleminden geçse bile ‘ölü hacim’ denilen bu suyun kullanımı sağlıklı görülmüyor.

BU SÜRE DAHA DA KISALABİLİR

Bu veriler dikkate alındığında günlük ortalama 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’un yaklaşık 50 günlük suyu kaldı. Hiç yağış olmaması ve korona dolayısıyla bu kullanımın artması durumunda süre daha da kısalabilir. Alarm veren oranlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda sessizliğini koruyor.

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