Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulun 50 günlük suyu kaldı İBB sadece seyrediyor
İSTANBUL

İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı: İBB sadece seyrediyor!

İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı: İBB sadece seyrediyor!

16 milyonluk İstanbul’un 50 günlük suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sayirci pozisyonunu terk edip etkili tedbirler almazsa, musluklardan ‘tıss’ seslerinin geldiği zamanları hatırlatacak günler kapıda. Korona sürecinde artan su kullanımı ve kuraklık, İstanbul’un alarm seviyesini yükseltti. Dün itibariyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini görerek yüzde 23’e kadar geriledi. Bu oran ciddi kuraklığın yaşandığı 2016 yılının aynı döneminde yüzde 37, 2017’de yüzde 54, 2018’de yüzde 31, 2019’da ise yüzde 36 idi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi verilere göre yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya.
Resmi verilere göre yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya.

Türkiye’de yağışların azalması ile başlayan meteorolojik kuraklık tehlikesi, etkisini göstermeye başladı. Resmi verilere göre yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Süreci sadece izlemekle yetinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, etkili tedbirleri almazsa 50 gün sonra susuzluk kapıda. Bir yandan kuraklık, diğer yandan koronavirüs nedeniyle artan su tüketimi İstanbul’da alarm seviyesini yükseltti. Dün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini görerek yüzde 23’e kadar geriledi. Bu oran ciddi kuraklığın yaşandığı 2016 yılının aynı döneminde yüzde 37, 2017 yılında yüzde 54, 2018'de yüzde 31, 2019'da ise yüzde 36 idi.

İstanbul barajları alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük su seviyesine ulaşan barajlarda yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
FOTOĞRAF 19
Title
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız.diye konuştu.
Title
Prof. Dr. Sevinç Asilhan “Barajlarımızdaki su seviyesindeki azalma 2011’den sonra en düşük seviyeye ulaştı. İstanbul’da yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak bu şu anda düşmüş durumda. Barajlarımız yeteri seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70’in üzerinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek aylarda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş oluyor” dedi.
Title
Geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Asilhan, “Ülkemizdeki bazı hava olayları bize 'kuraklık geliyor' diye işaret verdi. Bunlardan biri de Ankara’daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi’nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bile bazı sinyaller görüyoruz” diye konuştu.
Title
Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız. Sel olduğu zaman anlık yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, toprağı besleyen yağışlar azalır. Kuraklığın başlangıcı gözlenemediği için bir bakarsınız susuz kalmışsınız.
Title
İstanbul’da bulunan 10 barajdan 4’ünde ise doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi. En düşük doluluk oranı yüzde 5,65 ile Sazlıdere Barajı oldu. İstanbul’a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos’da doluluk oranı 27,41, Ömerli barajında ise 32,26 olarak ölçüldü.
Title
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında Kasım ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle;
Title
Ömerli Barajı yüzde 32,26, Pabuçdere yüzde 6,51, Sazlıdere yüzde 5,65, Büyükçekmece yüzde 16,67, Alibeyköy yüzde 28,21, Terkos barajı yüzde 27,41, Kazandere yüzde 7,6, Elmalı 25,54, Darlık yüzde 55,69, Istrancalar yüzde 24,90.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul barajları alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük su seviyesine ulaşan barajlarda yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34'e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. 2017 yılından itibaren düşüş gösteren barajlardaki su seviyesi 2018 yılında yüzde 48,64, 2019 yılında yüzde 36,79 ve bu yılın 11'nci ayında yüzde 26,34 oldu.


200 MİLYON METREKÜP KALDI

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre barajlarda kalan toplam su miktarı, yaklaşık 200 milyon metreküp. Ancak bu suyun tamamı kullanılabilir değil. Dibe çöken ağır metaller nedeniyle su oranı yüzde 15’in altına düştüğünde barajlar devre dışı kalıyor. Çok yoğun arıtma işleminden geçse bile ‘ölü hacim’ denilen bu suyun kullanımı sağlıklı görülmüyor.

BU SÜRE DAHA DA KISALABİLİR

Bu veriler dikkate alındığında günlük ortalama 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’un yaklaşık 50 günlük suyu kaldı. Hiç yağış olmaması ve korona dolayısıyla bu kullanımın artması durumunda süre daha da kısalabilir. Alarm veren oranlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda sessizliğini koruyor.

UZMANLAR UYARIYOR

  • Verilere göre İstanbul’un 6-7 yılda bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar 2007 ve 2016 yıllarında da kurak dönemler yaşandığını, etkili bir tasarruf kampanyası ile Melen Çayı ve Sakarya Nehrinden yapılan takviyelerle sorunun aşıldığını ifade ettiler. Uzmanlar şunları kaydetti: “İBB’nin bu verileri dikkate alarak önceden önlem alması gerekirdi. Bu işin doğası bolluk döneminde tedbir almaktır. Barajlarda su tükendikten sonra alınan tedbirin bir anlamı yoktur.”
Abone Ol Google News
Biz aşıya güveniyoruz

Biz aşıya güveniyoruz

​Türk bilim insanları, aşıların güvenilirliğinden kuşku duymuyor.
Irkçılığa kayıtsız şartsız karşıyız

Irkçılığa kayıtsız
şartsız karşıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı.
Paristebüyük skandal

Paris'te
büyük skandal

Irkçılığa boyun eğilmedi, maç ertelendi.
En güçlü alım kasımda

En güçlü alım kasımda

Yabancıdan Borsa İstanbul'a 1 milyar dolar.
Terör örgütüne <br>desteğin mimarı

Terör örgütüne
desteğin mimarı

​PKK'yı eğiten adam savunma bakanı oluyor.
GATA'da FETÖ operasyonu

GATA'da FETÖ operasyonu

​Gözaltına alınan onlarca kişi arasında halen vazifede olan doktorlar da var.

Sincar Tiyatrosu

Sincar Tiyatrosu

ABD teşviki ile yapılan anlaşma yılan hikayesine döndü.

UEFA 'pes' etti:<br>Hakemler değişti

UEFA 'pes' etti:
Hakemler değişti

​Başakşehir'in dik duruşu radikal bir kararın alınmasına sebep oldu.
'Hakemine<br> kırmızı göster'

'Hakemine
kırmızı göster'

Yıldızlardan Başakşehir'e unutulmaz destek.
Irkçı hakeme <br>tarihi ayar

Irkçı hakeme
tarihi ayar

​Demba Ba'dan tarihe geçecek sözler.
Ceza alacak mı?

Ceza alacak mı?

İşte ırkçı hakeme verilmesi beklenen ceza.
Irkçılığın görüntüleri

Irkçılığın görüntüleri

Webo, yapılan ırkçılığa böyle tepki gösterdi.
'Sahaya çıkmak istemiyorum'

'Sahaya çıkmak istemiyorum'

Hakemden özür bekledi ve sahaya çıkmadı.
Canlı yayında <br>rahatsızlandı

Canlı yayında
rahatsızlandı

​Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı.
İşgalci İsrail<br>cenazeleri vermiyor

İşgalci İsrail
cenazeleri vermiyor

​Filistinli Müslümanlara yaşarken de rahat vermiyorlar, ölünce de.
Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar
Dünya

Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar

İran’da nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının arkasında İsrail’in olduğu iddiaları güçlenirken, başkent Tahran’daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce ‘teşekkürler Mossad’ yazan pankart asıldı. Sosyal medyada kullanıcılar görüntülere tepki gösterirken, skandal eylemin Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtiliyor.
Sincar Tiyatrosu: Haşdi şabi'ye katıldılar
Dünya

Sincar Tiyatrosu: Haşdi şabi'ye katıldılar

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki Sincar bölgesini boşalttığı iddiaları boş çıktı. ABD destekli ‘Sincar Anlaşması’ bölgeden ayrılmayan teröristlerin ilçede konum ve üniforma değiştirerek sergilediği bir tiyatroya dönüştü. Şengal Kaymakamı Mahma Halil, PKK’lıların ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını doğruladı. Halil, “PKK’ya bağlı Şengal Koruma Birliklerinin büyük bir bölümü Haşdi Şabi’ye katıldı” dedi. Irak Türkmen Cephesi’nden Mehmet Tütüncü ise, “Biz terör örgütünün Irak’tan toptan çıkarılmasını istiyoruz. Bir grup teröris Telafer ve Kerkük’e sızmış olabilir” diye konuştu.
İngiltere’den Sudan’a namaz kıldıran büyükelçi: Halkla iç içe yaşıyor
Dünya

İngiltere’den Sudan’a namaz kıldıran büyükelçi: Halkla iç içe yaşıyor

Afrika’daki bazı diplomatların yerel halktan kopuk tavırları sorgulanırken, Avrupa bölgenin hassasiyetini bilen elçileriyle kıtadaki etki alanını genişletiyor. Bunun son örneği, İngiltere’nin Sudan’a atadığı Müslüman Büyükelçi İrfan Sıddık. İftar davetleri veren Sıddık, imam olarak misafirlerine namaz kıldırmasıyla ülke gündemine oturmuştu. Sık sık çarşı pazar ziyaretine çıkan Sıddık, halkla da sürekli iç içe.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.