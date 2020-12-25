Gündem İstanbulun 7 ilçesinde El Kaide ve DEAŞ operasyonu
İSTANBUL

İstanbul’un 7 ilçesinde El Kaide ve DEAŞ operasyonu

İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik 7 ilçede operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı

Haber Merkezi AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

7 ilçede 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona önceden belirlene adreslere gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

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Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulundu.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Bağcılar'da bir adrese giren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken evde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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