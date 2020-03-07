İstanbul’un barajlarında alarm: Son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde

Bu yıl yağışların az olması barajları olumsuz etkiledi.

Bu yıl İstanbul'da yağışların az görülmesi barajları vurdu. 2019 yılı mart ayında yüzde 93.15 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 64.16’ya kadar düşerek son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyeye geldi.

İHA Ömerli barajındaki seviye, geçen yıla göre arttı.



Öte yandan İstanbul’daki barajların doluluk oranlarının son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyede olmasının aksine Ömerli Barajı’nın doluluk oranının geçtiğimiz yıla göre yükseldiği görüldü.

DHA

2019 yılı Mart ayında yüzde 88,87 olarak ölçülen doluluk oranı, bu sene Mart ayı itibariyle yüzde 96,21 olarak kayıtlara geçti.