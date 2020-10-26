İstanbul'un barajlarında alarm: Su seviyesi yüzde 30,89'a indi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 30,89 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,93, Terkos'ta yüzde 31,98, Sazlıdere'de yüzde 6,93, Alibey'de yüzde 22,55, Büyükçekmece'de yüzde 16,37, Ömerli'de yüzde 43,55 Darlık'ta yüzde 61,53 olarak kaydedildi.
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İstanbul'un barajlarında son günlerdeki yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 32,03 olarak ölçüldü. Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 5,14'e kadar gerilerken, Terkos baraj gölünde 33,17, Ömerli baraj gölünde ise yüzde 45,70 doluluk oranı ölçüldü. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2014 yılında yaşanan kuraklıktan beri hiç bu kadar düşmemişti.
Kış aylarında yağacak yağışların barajlar için önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de içme suyu açısından en önemli şey yaz aylarındaki yağış değil, kış aylarındaki yağıştır. Su yılı bizde 1 Ekim'de başlar. 1 Ekim'den 1 Ekim'e kadar bilançoyu değerlendiririz. Kış aylarında gök gürültülü şimşekli yağışların olmaması gerekiyor. Yağmurun yavaş yavaş yağması gerekiyor. Yağışın bir anda yere düşüp yüzeysel akışlarla denize gitmemesi lazım. Yavaş yağması lazım ki toprak çekecek dolayısıyla göller ve içme suyundaki havzalar dolacak. Sanıyorum ki yüzde 35 civarında doluluk oranı. Burada büyük göllere bakmamız lazım. Yani Darlık, Terkos, Küçükçekmece'deki doluluğa bakmak lazım. Ufak barajlara bakarak doluluk oranı çıkarmak yanıltır diye konuştu.
Son iki haftadır İstanbul'da görülen sağanak yağışların barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, bu yıl kış aylarındaki yağışların da düşük seviyelerde olacağını ifade etti. Prof. Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü: İstanbul'a iki haftadır yağan yağışların barajlara faydası olmadı. Çünkü o yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti. Bundan sonra gök gürültülü yağışlar bitiyor. Yer seviyesi soğudu artık. Gök gürültülü yağışları olduğu zamanlarda 30 derece sıcaklık vardı. O sıcaklarda üzerine gelen soğuk hava kümülonimbüs bulutlarını meydana getirdi ve şimşekler, dolular meydana geldi. Bunlar kuraklığın habercisidir aslında. 'Bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı ne kuraklığı' deniyor. Evet kuraklıktan bahsediyoruz. Yağışların böyle olmaması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar değil, yavaş yavaş yağan yağışların olması lazım ki yer altı sularına etki etsin ki bunlardan barajlar faydalansın. Böyle bardaktan boşalırcasına yağdığı zaman denizlere gidiyor, yer altı kaynaklarına ulaşmıyor. Bu yüzden bu seneki yağışlar önemli. Bu yılın analizlerini yaptığımız zaman parlak bir gelecek görünmüyor. Yağışların düşük geçeceğini görüyoruz
İstanbul'daki barajların şu anda sadece 5 milyonluk nüfusa yetebileceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, 2018 ve 2020 yıllarını ele aldığımızda şubat, mart, nisan ayı dünyada bile çok sıcak geçti. Türkiye'de yz ayı yine 2,4 derece sıcaklık artışıyla geçti. Bunlar önemli sıcaklık artışları. Bu sıcaklık artışları devam ediyor. Kışa da giriyoruz. Kar yağışı da sıcaklığa bağlıdır. Kritik sıcaklığa gelmezse yani 5 derecenin altına düşmezse kar yağmaz. İstanbul'a senelerdir yağmıyor. İstanbul'a senelik 700 kilogram yağmur yağıyor. Her yıl 700 kilogram yine yağıyor ama aşırı yağış olduğu için bir faydası olmuyor. Barajların doluluk oranlarına baktığımızda 2014 yılından sonraki en düşük seviyedeyiz. İstanbul'daki barajlar 16-17 milyonluk nüfusta sadece 5 milyon kişiye yeter. Bir de kuraklık olduğunu düşünün o zaman problem çıkar diye konuştu.
İstanbul'a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos'da doluluk oranı 33,17, Ömerli barajında ise 45,70 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su bulunan baraj gölü ise Kuzey kıyılarında bulunan Kazandere baraj gölü oldu. Kazandere baraj gölünde doluluk oranı yüzde 5,14'e kadar geriledi. Aynı bölgede bulunan Papuçdere baraj gölünde doluluk oranı 8,27 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Darlık oldu. Darlık baraj gölünde bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 62,45 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'un barajlarında 278.24 milyon metre küp su kalırken, bu son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olarak istatistiklerde yerini aldı. 2014 yılında yaşanan kuraklığın ardından 20 Ekim itibariyle barajlardaki su seviyesi 186 milyon metre küpe kadar gerilemişti. Ancak daha sonra yağışların artmasıyla birlikte 2015 yılında 576 milyon metre küpe kadar yükselmişti.
İstanbul'a günde 3 milyon metre küp temiz su veriliyor. Bu veriye göre İstanbul'un barajlarında şu anda yaklaşık 90 günlük su kalmış durumda. Ancak barajlar göllerinin dibinde kalan suyun kullanılamadığı düşünüldüğünde aslında çok daha az gün kalmış olabilir. İstanbul'un barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları Ömerli barajı doluluk oranı yüzde 45.70 Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 08.27 Sazlıdere barayı doluluk oranı yüzde 07.70 Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 17.27 Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 22.07 Terkos barajı doluluk oranı yüzde 33.17 Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 05.14 Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 29.18 Darlık barajı doluluk oranı yüzde 62.45 Istırancalar baraj gölü doluluk oranı yüzde 17.89
İstanbul barajları ile ilgili korkutan açıklama: 90 günlük su var
İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi son 15 günde yüzde 35,36 dan 32,03'e kadar geriledi. İstanbul'da son haftalarda yağan şiddetli yağışların barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a iki haftadır yağan yağışların barajlara faydası olmadı. Çünkü o yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti" dedi.
Melen ve Yeşilçay’dan 439 milyon metreküp su alındı İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 260 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor.
Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan Yeşilçay ve Melen’den 2020 yılının ilk dokuz ayında 439 milyon 851 bin metreküp su alındı.
Barajlardaki doluluk oranı, 26 Ekim tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 60,69, 2012'de yüzde 49,50, 2013'te yüzde 45,09, 2014'te yüzde 24,32, 2015'te yüzde 69,62, 2016'da yüzde 39,35, 2017'de yüzde 55,37, 2018'de yüzde 51,67, 2019'da 43,02, 2020'de ise 30,89 oldu.
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Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında su yüzeyinde gruplar halinde hareket eden sazan balıkları görenleri şaşırttı. Aralarında 10 metre olmak üzere kümeler halinde gölün yüzeyinde duran balıklar yetkilileri harekete geçirdi.
Yaşayan bu olay üzerine Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sudan numune alarak incelenmek üzere
Erzurum'a gönderdi. Balıkların toplu halde hareket ettiğini gören vatandaşlar ilk kez bu şekilde bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi.Ayvalı Baraj Gölü'ndeki su seviyesindeki azalma da gözle görülür hale geldi.
Balıkların toplu halde hareket etme görüntülerini değerlendiren Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, mevsimsel değişiklerle balıkların suda farklı hareket haline girdiğini söyledi.
Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri olduğunu belirten Murat Arslan şunları söyledi: Balıklar sucul ortamlarda topluluk oluşturabilirler. Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri var. Üreme amaçlı bir araya gelme, en önemlisi beslenme davranışı olarak topluluk oluşturma var...
Siz normal süreç içerisinde bir baraj gölünün kenarına gittiğiniz zaman kitleler halinde topluluk oluşturmuş balıkları muhtemelen göremiyorsunuzdur. Özellikle yaz ayları içerisinde su tabakalaşması oluşup stabil bir durum oluştuğunda bunu pek göremiyorsunuzdur...
Hakeza kışları da böyle bir durum göremiyorsunuzdur ki bu dönemde baraj göllerinde özellikle suyun alt kısımları daha sıcaktır, üst kısımları daha soğuktur. Çünkü atmosferle direk ilişki içerisinde olduğu için dolayısıyla orada balıklar daha alt kısımlardadır. Yazın da suyun üst tabakaları sıcaklık açısından balıkların yaşam sınırlarını zorlayacak kadar sıcak olabilir. Daha aşağılarda görünmeleri mümkündür...
Özellikle şu anda sonbaharda suların sabit, stabil durumdan çıktığı bir karışım dönemi tabiri caizse atmosferik olayların çok keskin bir şekilde değiştiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde sular bir karışım mekanizmasına giriyorlar. Sularda bir karışım oluyor. Yani sular alt üst oluyor diyebiliriz...
Özellikle nehirlerin giriş noktalarında bu karışımlar biraz daha fazla olabiliyor. Sonbaharda özellikle bizim bu bölgemizde gündüz ve gece sıcaklık farkları bariz bir şekilde oluşuyor. Bu da özellikle durgun sularda baraj göllerinde, yüzey sularında lokal lokal keskin sıcaklık değişimlerine sebep olabilir. Bu da özellikle bazı bölgelerde uygun sıcaklık bölgelerde karışımın da etkisiyle zengin bir besin zinciri oluşturabilir...
Yani oralarda zengin bir besin madde içeriğiyle birlikte fitoplanktonlar ve onlara bağlı olarak zooplankton gelişimini tetikleyebilir. Dolayısıyla bildiğimiz gibi balıkların hayatı yem aramakla geçer. Beslenmek için yem peşinde koşmakla geçer...
Baktığımız zaman topluluk oluşturan balıkların da tamamen beslenme davranışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu lokal lokal oluşan uygun ortamlarda sıcaklığa ve karışıma dayalı, bu uygun zengin besin içeriği olan ortamlarda bu balıkların mutlu bir şekilde beslendiklerini görebiliyoruz.
Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı
Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı
Baraj gölünde şaşırtan görüntü: Balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı
Erzurum'un Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün yüzeyinde binlerce balığın kümeler halinde durmasını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, olumsuz bir şeyin olmadığını söyledi. Arslan, "Topluluk oluşturan balıkların tamamen beslenme davranışı içerisinde olduğunu görüyoruz" dedi.
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Kastamonu’nun içme suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan Karaçomak Barajı’nda, şu sıralarda su sıkıntısı ile mücadele ediliyor. Yıllık 23 milyon metreküp suya ihtiyacı olan Karaçomak Barajı’nda su seviyesinin yüzde 20’ye inmesi sonrasında Kastamonu’da önümüzdeki günlerde içme suyu sıkıntısı çekmesi bekleniyor.
Beslendiği çayın tamamen kuruduğu 47 yıllık Karaçomak Barajında, tarihin en düşük su seviyesinin yaşandığı görüldü. Kastamonu’da hem içme suyu, hem de sulama suyu temini ve taşkın koruma amaçlı olarak projelendirilip 1973 yılında hizmete sunulan, su kotunda 23 milyon metreküp göl hacmi, 1.54 kilometrekare de göl alanı olan Karaçomak Barajı’nda doluluk oranının şuan yüzde 20 seviyesine düştü. Su seviyesinin düşüklüğü yüzünden barajın üst tarafında en az beş futbol sahası büyüklüğünde bir alan açığa çıkarken, kış mevsiminde yeterli kar yağışının olmaması, barajın eski doluluk seviyesine ulaşmasına yönelik umutları aynı zamanda tüketmiş olacak.
Yaşanan kuraklık sonrasında Karaçomak Barajında 7 milyon metreküp su miktarı bulunurken, doluluk oranının ise yüzde 20 olduğu belirtildi. Ayrıca barajda bulunan su miktarının şuan itibariyle 2.5 milyon metreküpün kullanılamadığı ve içme suyu olarak 4.5 milyon metreküp suyun kullanılabildiği öğrenildi. Normal su kotunda göl yüzeyinin deniz seviyesinden yüksekliği 889.50 metre iken, şu anda göl yüzeyinin deniz seviyesinden yüksekliği ise 877.25 metreye kadar düştü. Buna göre, barajın su seviyesinin 12 metre 25 santimetre düştüğü belirlendi. 2 bin 596 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren barajının kuraklık ile açığa çıkan alanlarında ise çevre köylerde yaşayan vatandaşlar hayvanlarını otlatmaya başladı. Karaçomak Barajı, en çok kış mevsiminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, barajın her geçen gün giderek su seviyesinin düşmesi vatandaşları endişelendiriyor.
2 bin 596 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Karaçomak Barajından ayrıca yılda 9 milyon metreküp içme suyu sağlanıyor. Günlük 25 bin ton içme suyu sağlanan barajdan Kastamonu Belediyesi Su Arıtma Tesisine aylık 750 bin ton içme suyu veriliyor. Baraja gelen su kaynaklarının tamamen kuruduğu Karaçomak Barajında, içme suyu olarak kullanılan 4.5 milyon metreküp içme suyu ise Kastamonu’ya 5 ay kadar temin edilebilecek.
Son yılların en az yağışlı mevsimini yaşayan Kastamonu’da bütün umutlar ise kış ayında yağacak kara bağlandı. Kış ayında havaların yağışlı geçmesi için dua eden Kastamonu’nun önümüzdeki aylarda içme suyu sıkıntısı çekmemesi için vatandaşların da suyu idareli kullanmaları istendi. Bütün umutlarını kış ayında yağacak kara bağlayan Kastamonulular, Karaçomak Barajının biran önce dolup yeterli seviyeye ulaşmasını merakla bekliyor. Karaçomak Barajının suyu, giderek nüfusunun artmasından dolayı şehre yetersiz geliyor. Bu yüzden vatandaşlar, hayati önem taşıyan Kırık Barajının biran önce tamamlanarak bitirilmesini istedi.
Barajın 1994 ve 2013 yıllarından sonra hiç bu kadar düşük seviyede su olmadığını söyleyen doğa fotoğrafçılığı ve amatör balıkçılık yapan balıkçı Cebrail Keleş, “Yıllardır hem kendim hem ailem hem de arkadaşlarımla Karaçomak Barajında her zaman balık tutmaya, piknik ve gezi yapmaya geliriz. Buralarda çok güzel vakit geçiririz tüm Kastamonulular gibi. Fakat şu anda uzun zamandır yeteri kadar yağış olmaması ve su kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle Barajın havzasının büyük bir kısmı kurudu. Üzerinde durduğumuz alanda biz zamanında çok balık tuttuk. Şu anda tamamen kurumuş ve çamur halinde. Bu küresel ısınmanın bir etkisi mi yoksa zaman zaman meydana gelen yağışların aksamasıyla mı bilemiyoruz fakat bulunduğumuz durum şu an oldukça can sıkıntısı. Tüm ülkemiz gibi Kastamonu olarak bizde kurak bir mevsim geçiriyoruz. Kastamonu’nun ormanlık bir alan olması nedeniyle yağışın fazla olması gerekirken yağışlar şu anda çok az, bulunduğumuz alan bir baraj havzası, bu havzaya bile dereden çok az su geliyor. Gördüğümüz üzere tamamen kurumuş durumda” dedi.
Su seviyesi düşüşünün barajı kurak araziye çevirdiğini ifade eden Burak Yumukoğlu ise, “Üzerinde boş alanda gezdiğimiz yer bir zamanlar suydu. Fakat şu an kurak bir araziye dönüşmüş. Üzerinde rahatlıkla yürüyebiliyoruz ayaklarımız batmadan. Gerek buradaki çevre köylerin sulanması gerekse buraya gelen ziyaretçilere görsel olarak bir nezih alan sunması açısından gerçekten Karaçomak Barajı önemli bir yer olarak Kastamonuluların ilgisini çekiyor. Fakat şu anda geldiğimiz noktada barajın bir kısmında çok az su kalmış, her yer çatlamış, kurumuş. Bu da bize gösteriyor ki aslında yapımı devam eden Kırık Barajının önemini bir kez daha gösterdi. Kırık Barajının bitmesini ve Kastamonu’ya ne tür yararı olacağını, ne tür faydalar sağlayacağını hem kendi hem de çevre baraj ve göletlere katkı sağlayacağını bizlere gösterdi. Sadece Karaçomak Barajı değil Devrekani’de Kınık Barajı ile Beyler Barajının yanı sıra Daday’da Taşçılar Göleti ile Bezirgan Barajında da aynı şekilde su seviyesi 3’te 1 seviyesine kadar inmiş durumda. Şu anda göletlerimiz hem görsel olarak hem de işlevsel olarak kullanılamayacak duruma geldi” diye konuştu.
Kuraklık alarmı: Baraj ve göllerde su kalmadı
Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Kastamonu'da, şehre içme suyu ve sulama suyu sağlayan Karaçomak Barajında su seviyesi yüzde 20'ye indi. İlde bulunan Kınık, Beyler, Bezirgan, Germeçtepe Barajları ile Taşçılar Göletinde de su seviyesi büyük oranda düştü.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 35,72 olarak ölçüldü.
En yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 67,09 ile Darlık Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 4,53 ile Kazandere'de ölçüldü. Diğer barajlardaki doluluk oranı, Istrancalar'da yüzde 24,85, Terkos'ta yüzde 37,42, Sazlıdere'de yüzde 9,77, Alibeyköy'de yüzde 21,22, Büyükçekmece'de yüzde 18,32, Ömerli'de yüzde 52,74, Elmalı'da yüzde 30,67 ve Pabuçdere'de yüzde 8,19 olarak kaydedildi.
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.
Barajlardaki doluluk oranı, 5 Ekim baz alındığında 2011'de yüzde 59,74, 2012'de yüzde 55,95, 2013'te yüzde 49,25, 2014'te yüzde 22,34, 2015'te yüzde 66,49, 2016'da yüzde 44,32, 2017'de yüzde 55,69, 2018'de yüzde 55,05, 2019'da 47,80, 2020'de ise 35,72 oldu.
İstanbul'un barajlarında korkutan durum: Yüzde 35'e geriledi
İstanbul kurak geçen yazın ardından sonbaharda da beklenen yağışı henüz alamadı. Kente su sağlayan barajların doluluk oranları 35,7'ye kadar geriledi.