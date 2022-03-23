Türkiye'de peş peşe yaşanan pitbull saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Güngören'de pitbull cinsi köpeğini yasak olmasına rağmen ağızlıksız şekilde sokağa çıkardı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ
Köpek, o sırada yanından geçmekte olan bir vatandaşa saldırdı. Bacağı ısırılan vatandaş, çığlık çığlığa yardım isterken, sahibi köpeği güçlükle zapt etti.
OYNAT 00:36
İstanbul'un göbeğinde bir pitbull dehşeti daha: Çığlık çığlığa yardım istedi
İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen bir vatandaşı ısırdı. Çığlıklar içinde kalan vatandaş canını zor kurtarırken, köpeğin saldırdıktan sonra kustuğu görüldü.
CANINI ZOR KURTARDI
Bacağından yaralanan vatandaş canını zor kurtardı.
O anlar kameralara yansırken, köpeğin saldırı sonrasında kustuğu görüldü.
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Olay, dün saat öğle saatlerinde Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pitbull cinsi bir köpek sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıya çıkartıldı. Bir süre sokakta ilerleyen köpeği gören vatandaşlar, sahibinin yanına giderek uyarıda bulundu. Köpek ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlardan birine saldırmaya başladı.
Köpeğin hamlesine sopayla karşılık veren vatandaş yere düşünce köpekte kolunu ve bacağını ısırdı. Diğer vatandaşların da vurmasıyla köpek 2 kişiyi daha kol ve bacaklarından yaraladı. Dakikalarca köpeği uzaklaştırmak için yapmadıklarını bırakmayan vatandaşların hep birlikte yaptığı girişim sonucunda 3 kişi yaralı olarak köpeğin ağzından kurtarıldı.
Polis pitbull sahibini yakaladı<br><br>Olayın ardından ise sahibi köpeği de alarak kaçtı.<br><br>Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı<br>Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 3 kişiden 1'i olan Muzaffer Akçayır, “Abi o an rüya gibiydi şokun etkisindeyim. Olay şöyle özetlemek gerekirse pitbull köpeği yoldan geçiyor. Abi bana soruyor bu köpek kimin? Başıboş geziyor. Bilmiyorum derken arkadan sahibi geliyor zincirsiz elinde zinciri sallayarak ben de bir vatandaş olarak uyarmak zorundayım. Haberlerde görüyoruz çocuğu param parça etti. Abicim bu yasak değil mi, dedim. Cevap vermedi bunun ağızlığı nerde, dedim cevap vermedi. En sonunda birkaç cümle söyledikten sonra bir ses duydum. O zinciri çıkarttı. Zaten direk kendimi yerde gördüm. 10 dakika rahat boğuştum. Ayağımı paramparça etti, diye düşündüm. Kafamı yere vurdum. Vücudumun her yerinde onun ısırık izlerini taşıyorum. Kabus gibi bir olay yaşadım. Esnafın vurmalarına rağmen bırakmıyor” dedi.
<br>“10 dakika net boğuştum”<br>Kendine saldıran köpek ile 10 dakika boğuştuğunu söyleyen Akçayır, “İnatçı, vurmalarına rağmen beni paramparça edecek hale getirdi ayağımı. Platinli bir ayağım vardı yani ona rağmen korkudan ne diyeceğimi bilemedim, gözyaşlarına boğuldum. Sonra köpeğin sahibi kaçtı. Köpek ortadan kayboldu, çünkü herkesin derdi ben oldum. Beni kurtarma çabası, müdahale etmeye çalışıyorum. Elimi kapabilir diye müdahale edemiyorum. Ayağımı kaptırdım. Allah'tan bir fırsat buldum, kalktım bu sefer sırtımdan yani boğuştum. 10 dakika net boğuştum. Olay böyle. Samimiyetle söyleyebilirim gerçekten ölüm bana o kadar değildi. Çok yakındı. Resmen ensemde Azrail’in nefesini hissediyordum. Oradaki insanlar bana çaba gösterdi. Yani hayatta kalmam için çaba gösterdiler. Zamanla yarıştılar. Daha fazlası olabilirdi, daha kötü şeyler yaşayabilirdim. Ölebilirdim açık ve net. Psikolojik olarak çöküntüdeyim” şeklinde konuştu.
“Sizin vasıtanızla şikâyetçi olduğumu beyan etmek istiyorum”<br><br>Akçayır, şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Ben de bir hayvan severim ama hayvan sevgisinin karşılığı bu olmamalı. Şöyle söyleyeyim açık ve net konuşmak gerekirse sizin vasıtanızla da söylemek istiyorum. Ben bu şahıstan, tanımadığım bu şahıstan şikayetçiyim maddi manevi. Dışarıda kalıyormuş, kağıtçıymış benim problemim değil. Bugün bana olur yarın küçük bir çocuğa olur. Polis abiler ve devletimiz sizin vasıtanızla görürse, ben kalkamıyorum, yürüyemiyorum, müracaat edemiyorum karakola ama tabi ki de sözlü olarak sizin vasıtanızla şikayetçi olduğumu beyan etmek istiyorum. Köpekten nasıl kurtuldum? Videoda da göründüğü gibi köpeğe çok sağlam vurdular. İnsanların çok sağlam vurmasına rağmen dişlerinin etinin ayağımda olduğunu hissettim. Yani kitlemişti beni. Bir boşluk vurdu biri arkasını döner dönmez ben havaya kalktım sonra yere düştüm bu sefer sırt tarafımdan ısırdı. Oradan uzaklaştı köpekte korkmuştu onca maruz kaldı şiddete yani kurtulduk sonuçta hayal gibi bir andı kabustu” diye konuştu.
İstanbul’un göbeğinde dehşet: Bu kez hem pitbull hem de sahibi saldırdı
Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini tasmasız gezdiren bir kişi kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı. Köpek de sokakta yürüyen üç kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi de gözaltına alındı.
GÜNDEM
Bir pitbull dehşeti daha yaşandı
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Sultangazi'deki olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi.
Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen pitbull, köpeği defalarca ısırdı.
Bir esnaf pitbullu ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.
Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi.
\"KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALMIŞLAR\"<br><br><br>Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, \"Burada komşumuzun pitbullu var. Köpeğin kaydı yok. Olay günü tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde salınmış. Bu köpek bağlıydı. Sahipleri tarafından gezsin diye salınmış. Bu sırada bizim köpeğimize saldırdı. Biz kendi köpeğimizi pitbulldan zor kurtardık. Biz ayırmak için çok mücadele ettik. Hatta o kadar vurdu ki hayvana, bir insanı kapmış olsaydı parçalardı. Bu tip köpeklerin bu şekilde sağlanması tehlikeli. Durumu belediye ilettik. Belediye ekipleri gelip pitbullu aldı. Bizim köpeğimiz de şu an veterinerliğe götürülerek, ameliyata alındı. Şu anda köpeğimizin sol ön bacağı kırık ve çenesinden yaralı\" dedi.
Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı
İstanbul Sultangazi'de iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için pitbulla kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti.