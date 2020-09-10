İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: Köpeği vurun

İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

İHA İstanbul Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı.

“Köpeği vurun”

Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı.

Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin “köpeği vurun” demesi de kan dondurdu.

OYNAT 01:01 Pitbull dehşeti kamerada İstanbul, Küçükçekmece'de dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya gelen 7 yaşındaki çocuğa, pitbull cinsi köpek saldırdı. Vatandaşlar çocuğu, köpeğe sopalarla vurarak kurtarabildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:13 Pitbull cinsi köpek yavru kediyi saniyeler içerisinde parçaladı Küçükçekmece'de bir site içerisinde gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kaldırım üzerinde bulunan bir yavru kediye bir anda saldırarak saniyeler içerisinde parçaladı. Yavru kediye saldıran pitbull, sahibi tarafından defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı.

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OYNAT 01:21 Pitbull dehşeti kamerada ABD'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu.man ise hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Köpeğe el konuldu, sahibine ceza kesildi

Öte yandan tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, hayvanın sahibini yakaladı. Emniyete götürülen şahsa 9 bin 563 lira idari para cezası kesilirken, köpeği gezdirene ise adli işlem yapıldı. Köpeğe ise el konularak belediye ekiplerine teslim edildi.