İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay: Firari maymun kayıplara karıştı

İstanbul Fatih'te kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntü çekerken bazıları ise yakalamaya çalıştı.
Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Balat'ta meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu gördü. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü
çekerken bazı vatandaşlar ise maymunu yakalamaya çalıştı.
Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi. Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.