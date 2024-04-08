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İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay: Firari maymun kayıplara karıştı

İstanbul Fatih'te görüntülenen firari maymun vatandaşları şaşkına çevirdi. Kaldırımın üstünde duran maymun endişeye neden oldu. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntü çekerken bazıları ise yakalamaya çalıştı.

12:18 - 8/04/2024 Pazartesi
DHA
Fatih'te firari maymun endişeye neden oldu
Fatih'te firari maymun endişeye neden oldu

İstanbul Fatih'te kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntü çekerken bazıları ise yakalamaya çalıştı.


Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Balat'ta meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu gördü. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü

çekerken bazı vatandaşlar ise maymunu yakalamaya çalıştı.

Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi. Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.

Vatandaşlara saldırmaya başladı

Maymunu gören Şahin Olcay,
"Metrodan indikten sonra maymunu gördüm. Maymun sonra kaçmaya başladı. Peşinde gidip sahibi var mı diye baktım ama sahibi yoktu.

Ağaca çıkınca insanlar bisküvi verdi, bisküviyi yedikten sonra paketi uzatan vatandaşlara paketi fırlatıp saldırmaya başladı. Kargalar gelip maymuna saldırınca o da kargalara saldırdı. En sonunda da kaçtı"
dedi.



#İstanbul
#Fatih
#hayat
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