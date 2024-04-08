İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay: Firari maymun kayıplara karıştı

Dünyada bilmediğimiz, görmediğimiz neredeyse nesli tükenmek üzere olan bir sürü farklı canlı çeşidi bulunuyor. Kimi görüntüsüyle kimi ise özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu ilginç türler neredeyse hiç bilinmiyor. Dünyanın en garip canlılarını sizler için derledik. Ayrıntılar haberimizde...