İstanbul'un kayıp arıtma tesisleri: Musluk suyu tedirginliği sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimleri öncesi, 'musluklardan içilebilir su' vaadini tutmadı. İstanbul'un pek çok ilçesinde musluklardan kirli su akarken, vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor. Kötü kokan musluk suyunun temelinde ise yapılmayan arıtma tesisi projeleri var. 2019 yılından bu yana İBB'yi yöneten İmamoğlu'nun, AK Parti döneminde planlaması yapılan Çilimli, Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı Arıtma Tesisi projelerini iptal etmişti.





SU KAYNAKLARI ARTMADI

Gelinen noktada İstanbul kirli ve kötü kokan suya mahkûm edildi. İstanbul'un temiz su ihtiyacı her geçen gün artarken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun görev süresi boyunca su kaynaklarını artırmaması büyük tartışmaları beraberinde getirdi. İstanbulluların musluklarından kötü kokulu kirli sular akmaya devam ederken, asli hizmeti vatandaşa temiz su sağlamak olan İBB ise bu konuda adım atmadı.





2021’DE TAMAMLANACAKTI

İstanbul'a su sağlayan Melen Havzası'nda 5 arıtma tesisi yapılması için projeler 2018 yılında hazırlandı. Ancak 2019 yerel seçimlerinde İBB yönetimi el değiştirince arıtma tesisleri gündemden düştü. Aradan geçen 5 yıllık süreçte 4 proje iptal edilirken, 2021'de tamamlanması gereken Cumayeri Arıtma Tesisi'nin ise inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.





VATANDAŞ İSYANDA

Musluklardan akan suyun kirli ve kötü koktuğunu belirten Nadire Aydoğan, "Kötü koku beni tedirgin ediyor. Lağım karıştığını düşünüyorum, hasta olmaktan endişe ediyorum. Eskiden musluk suyunu yemeklerde kullanırdım. Son haftalarda değil yemek yaparken kullanmak, sebze ve meyve dahi yıkamıyorum" dedi. Mehmet Yıldırım da kirli su ve kötü kokunun endişe verici olduğunu belirterek, "İSKİ kısa sürede normale dönecek dedi ama kötü koku kesinlikle düzelmiyor. Musluğu ilk açtığınızda adeta çamur rengi akıyor, sonra renk biraz berraklaşıyor. Ama lağıma benzeyen koku şu ana kadar hiç düzelmedi" şeklinde konuştu.





11 Nisan’da hakim karşısında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.





Faturayı ekibine kesti

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören başta olmak üzere çeşitli ilçelerde yaşayan pek çok vatandaş, kirli su görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak açıklama istedi. Gelişme üzerine İSKİ, Çamlıca-Salacak hattı boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle dağıtım sisteminde değişiklik yapıldığını, manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak su renginin değiştiğini açıkladı.





‘ZARARLI DEĞİL’ AÇIKLAMASI

İSKİ su rengindeki değişim insan sağlığına zararlı olmadığını açıklarken, vatandaşlar ise, yapılan açıklamanın tatmin edici olmadığını belirterek, musluk sularını kullanmamayı tercih etti. Yaşanan gelişme üzerine İmamoğlu 4 arıtma tesisi projesini rafa kaldıran kendisi değilmiş gibi, faturayı bir kez daha yöneticilerine kesti. İSKİ Su Arıtma Tesisi Başkanı Zeki Güngör 11 Şubat'ta ani bir kararla görevden alınarak yerine Ali Halil Özel atandı.



