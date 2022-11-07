İstanbul'un metrobüs çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor

Son günlerde bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor.

Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüsler sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı mağdur oluyor.

VATANDAŞLAR ÜST GEÇİTTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Megakentte bugün Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar duraktaki üst geçitte adım atamayacak duruma geldi. İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.