Gündem İstanbulun metrobüs çilesi bitmiyor Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor
İSTANBUL

İstanbul'un metrobüs çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor

Yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle vatandaşları isyan ettiren İBB, tüm şikayetlere rağmen yaşanan yoğunluk için de bir önlem almıyor. İstanbul'da bugün Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Vatandaşlar yaşanan üst geçitte dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulun metrobüs çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor
Altunizade metrobüs durağı

Son günlerde bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor.

Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüsler sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı mağdur oluyor.

VATANDAŞLAR ÜST GEÇİTTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Megakentte bugün Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar duraktaki üst geçitte adım atamayacak duruma geldi. İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

İstanbul'da bir metrobüs arızası daha: Yolcular isyan etti
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Küçükçekmece yönünden bugün saat 09.00 sıralarında sefer yapan metrobüsün ön sağ lastiğinden duman çıktığı fark edildi.
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Metrobüs şoförü, durakta yolcuları tahliye ederek, yangın tüpüyle lastikte ısınan balatalara müdahale etti.
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Yolcular diğer metrobüslere bindi.
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Arızalanan metrobüs çekiciyle götürüldü.
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Metrobüsten inmek zorunda kalan vatandaşlar duruma isyan etti.
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İstanbulda bir metrobüs arızası daha: Yolcular isyan etti
İstanbul'da bir metrobüs arızası daha: Yolcular isyan etti
Avcılar'da ön sağ lastiğindeki balataların aşırı ısınması sonucu duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

İstanbul'da sıradan bir gün: İBB'nin yeni aldığı metrobüs yolda kaldı
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İstanbul'da sıradan bir gün: İBB'nin yeni aldığı metrobüs yolda kaldı
İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. İBB'nin yeni satın aldığı metrobüslerden biri Saadetdere durağında ilerlerken bir anda bozuldu. Metrobüsün bozulmasıyla başka bir araca alınan vatandaşlar tepki gösterdi.
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