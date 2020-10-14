İstanbul'un silüeti değişecek: Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı

Küçükçamlıca'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan onlarca antenin sökümü için çalışmalar başlamıştı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarda aralarında biri 130 metre diğeri 150 metre olan iki dev kulenin de aralarında bulunduğu onlarca kule söküldü.

GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu: Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında



Dev vinçler getirildi

Özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak yapılan söküm çalışmalarında sona gelindi. Kaynak makineleri ile kesilerek önce parçalanan daha sonra da vinçlerle yere indirilen çelik konsüksiyon kule malzemeleri kamyonlarla bölgeden uzaklaştırdı.



40 yıllık kulede söküm çalışmaları başladı



Bölgedeki çalışmalar şu anda ayakta kalan 166 metre yüksekliğindeki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait verici kulede yoğunlaşmış durumda. 1972 yılında yapımına başlanan 1980 yılında tamamlanarak hizmete alınan deniz seviyesinden 268 metre yüksekliğindeki kule, yeni televizyon kulesinin hizmete girmesinin ardından servis dışı kalmıştı. Kulede söküm işlemleri şu anda eskiden elektronik aletlerin durduğu katlarda sürüyor. Buralardaki söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından eski kulenin betonarme bölümünün yıkımına geçilecek. 1980 yılından bu yana hizmet veren verici kulesi tarih sayfalarındaki yerini alacak.

