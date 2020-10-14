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Gündem İstanbulun silüeti değişecek Çamlıcada 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı
İSTANBUL

İstanbul'un silüeti değişecek: Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi DHA
Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı.
Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı.

Küçükçamlıca'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan onlarca antenin sökümü için çalışmalar başlamıştı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarda aralarında biri 130 metre diğeri 150 metre olan iki dev kulenin de aralarında bulunduğu onlarca kule söküldü.

Bakan Karaismailoğlu: Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu: Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında


Dev vinçler getirildi

Özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak yapılan söküm çalışmalarında sona gelindi. Kaynak makineleri ile kesilerek önce parçalanan daha sonra da vinçlerle yere indirilen çelik konsüksiyon kule malzemeleri kamyonlarla bölgeden uzaklaştırdı.


40 yıllık kulede söküm çalışmaları başladı


Bölgedeki çalışmalar şu anda ayakta kalan 166 metre yüksekliğindeki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait verici kulede yoğunlaşmış durumda. 1972 yılında yapımına başlanan 1980 yılında tamamlanarak hizmete alınan deniz seviyesinden 268 metre yüksekliğindeki kule, yeni televizyon kulesinin hizmete girmesinin ardından servis dışı kalmıştı. Kulede söküm işlemleri şu anda eskiden elektronik aletlerin durduğu katlarda sürüyor. Buralardaki söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından eski kulenin betonarme bölümünün yıkımına geçilecek. 1980 yılından bu yana hizmet veren verici kulesi tarih sayfalarındaki yerini alacak.

Çamlıca Kulesi'nin etrafındaki antenler temizleniyor: İstanbul'un silüeti değişecek
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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı. Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 antenin hizmet verdiği radyoların yayınları, gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşındı.
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Çamlıca'da çirkin görüntülere neden olan kulelerin kaldırılması için ise çalışmalar hızla devam ediyor.
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Cuma gününe kadar Çamlıca tepesinin kule ve antenlerden tamamen temizlenmesi planlanıyor. İşçilerin metrelerce yükseklikteki kulelerdeki yoğun mesaisi, havadan da görüntülendi.
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Çamlıca'yı kule ve antenlerden temizlemek için yoğun mesai harcayan işçiler, 100 metreden fazla yükseklikteki kulelerde sökme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çalışmalarda dev vinçler de kullanıyor.
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Toplam yüksekliği 388,5 metre olan yeni Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yükseklikte.
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Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor. Kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek.
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Çamlıca Kulesi'nin etrafındaki antenler temizleniyor: İstanbul'un silüeti değişecek
İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Megakentin yeni simgelerinden biri olan kulenin etrafındaki yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin sökümüne başlandı. İşçilerin zorlu söküm çalışması havadan görüntülendi.


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