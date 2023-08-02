İstanbul'un suyu çok azaldı: 9 yılın en düşük seviyesi

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,88 azalarak yüzde 36,95 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Temmuz’da yüzde 38,52 olan barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 36,95’e kadar düştü. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.





3 MİLYON METREKÜP SU TÜKETİLİYOR

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 34,18, Terkos’ta yüzde 24,09, Sazlıdere’de yüzde 20,8, Alibey’de yüzde 18,56, Büyükçekmece’de yüzde 17,72, Ömerli’de yüzde 70,05, Darlık’ta yüzde 52,93, Elmalı’da yüzde 28,08, Pabuçdere’de yüzde 4,68 ve Kazandere’de yüzde 7,69 olarak ölçüldü. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 320 milyon 68 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul’da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 358 bin metreküp olarak belirlendi. İSKİ istatistiklerine göre, 1 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015’te yüzde 77,84, 2016’da yüzde 61,72, 2017’de yüzde 70,67, 2018’de yüzde 72,57, 2019’da yüzde 68,07, 2020’de yüzde 56,91, 2021’de yüzde 66,95, 2022’de yüzde 66,19 iken bugünkü oran yüzde 36,97 olarak ölçüldü. Bu verilere göre, barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan Yeşilçay ve Melen’den 2023’te 480 milyon metreküp su alındı.





GEÇEN YILA GÖRE ORANLAR DÜŞTÜ

Alibey Barajı’nda geçen yıl 1 Ağustos’ta yüzde 45,49 olan doluluk oranı, dün yüzde 18,56 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl su dolu olan barajda bu yıl hayvanların otladığı görüldü. Büyükçekmece Barajı’nda ise geçen yıl yüzde 74 olarak ölçülen su doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 17,72’ye düştü. İstanbul’a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu. Pabuçdere Barajı’nda su doluluk oranı geçen yıl 1 Ağustos’ta yüzde 70,33 iken dün yüzde 4,68 olarak kayıtlara geçti. Sazlıdere Barajı’nda ise geçen yıl 1 Ağustos’ta yüzde 56,2 olan doluluk, dün itibarıyla 20,8 oldu.





Sıcaklar suyu buharlaştırıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul’a su sağlayan barajlarda su açığının had safhaya ulaştığını söyledi. Özdemir, barajlarda suyun azalmasının buharlaşmaya da neden olduğunu anlatarak, “Su seviyesi az olduğundan buharlaşma daha fazla yaşanıyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor. Eyyam-ı bahur barajlardaki su miktarını azaltacak, kullanım ve buharlaşma artacaktır.” diye konuştu. Özdemir, şöyle devam etti: “Barajlarımız şu andan itibaren alarm veriyor. Suyumuz çok azaldı. Eğer 2 ay daha yağış alamazsak barajlarımızdaki kalan suyu kullanma şansımız da olmayacak. Ağustos’ta yağış görünmüyor. Eylül, ekim, kasım ayının yağışlı geçmesini bekliyoruz.”



