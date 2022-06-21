Gündem İstanbulun turist sayısında yüzde 264lük artış
İSTANBUL

İstanbul'un turist sayısında yüzde 264'lük artış

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mayıs ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 264,6 artarak, bir milyon 402 bin 366 olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulun turist sayısında yüzde 264lük artış
İstanbul

İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce açıklanan 'İstanbul Turizm İstatistikleri 2022 yılı Mayıs Raporu'na göre deniz ve havayoluyla şehrimize giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 402 bin 366 kişiye ulaştı.

Rapora göre, İstanbul'a giriş yapan yabancı ziyaretçilerin en yüksek olduğu ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İran, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere oldu.

Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Dünyanın en eşsiz şehri İstanbul'umuza mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 264.6 ilk 5 sırada Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
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Caminin hem kadın hem de erkek bölümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kişi sayısına ulaştı. Bazı turistler ise namaz kılmadan önce caminin tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Öte yandan maskesiz gelen turistlere de polis ekiplerince maske verildi. İçeri giremeyen turistler de dışarı namaz kıldı.
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Ayasofya'da yılın ilk cumasında turist yoğunluğu
2021 yılının ilk cuma namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında evi yakın olan vatandaşlar ve çevre otellerde kalan turistler namaz saatine doğru camiye gelmeye başladı.


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