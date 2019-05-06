İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri Bakanı atayacak İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edildi. YSK kanununa göre, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri Bakanı tarafından görevlendirme yapıyor.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2019, 19:47 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2019, 21:14 Yeni Şafak