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Gündem İstanbulun yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
POLİTİKA

İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri Bakanı atayacak

İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edildi. YSK kanununa göre, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri Bakanı tarafından görevlendirme yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'nin geçici başkanını atayacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'nin geçici başkanını atayacak.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK, bu kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline hükmetti.

Geçici başkan kim olacak?

YSK kanununa göre, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri Bakanı tarafından görevlendirme yapacak.

YSK'nın Belediye Kanunu'nun 46. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

  • " Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır."

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