İstanbul’un yeni bilim ve kültür merkezi BAU Campus hizmete açıldı

Bahçeşehir Üniversitesinin teknolojiyi, kültürü, sanatı, akademiyi ve endüstrinin bir arada olduğu “INNOVERSITY” modeliyle oluşturduğu Beşiktaş’taki yeni ek binası BAU Campus hizmete açıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve BAU Global Başkanı Enver Yücel’in önderliğinde ve vizyonunda, konusunda uzman akademisyenler, teknoloji liderleri, mimarlar ve mühendislerin uzun süren araştırmaları ve çalışmaları sonucunda tasarlanan “INNOVERSITY” modeli, Beşiktaş’ta mevcut BAU yerleşkesine ek bina olarak boğazın kıyısında hizmete açılan BAU Campus’e uyarlandı.
Geleceğin eğitim sistemini bugünden inşa eden BAU Campus binasında faaliyete geçirilen yeni modelde, üniversite, sadece bir bilgi üretim merkezi değil, teknoloji, inovasyon ve girişimcilikle iç içe bir ekosistem olarak yeniden tanımlandı.
AKADEMİ VE INOVASYON BAU CAMPUS’TE BULUŞUYOR
BAU Campus, bünyesinde barındırdığı, akademi ile sektör entegrasyonu, yapay zeka entegreli eğitim, multidisipliner laboratuvarlar, kültür ve sanatla iç içe mekanlar, dünyada alanlarında uzman otoriteleri ağırlayacak kongre merkezi, interaktif öğrenme altyapısı, kariyer destekli uzmanlaşma ve uluslararası iş birlikleriyle öğrencilerine ve İstanbul’a hizmet edecek. Bu yapı sayesinde öğrenciler, sadece bilgi değil, geleceğe yön verecek becerilerle de donatılmış olacak.
YENİ KAMPÜSÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş merkez yerleşkesinde ek bina olarak inşa edilen BAU Campus, toplam 32 bin metrekare kapalı alana sahip olup 3 normal kat ve 6 bodrum kattan oluşmakta. Yapıda, öğrenci ve personel dolaşımı için 4 asansör, 4 merdiven ve yürüyen merdiven sistemi var. Ayrıca 155 araç kapasiteli kapalı otoparkı yer alıyor. Binada 889 metrekare büyüklüğünde modern bir kütüphane, çeşitli kapasitelere sahip (40-100 kişilik) yüksek teknolojili derslikler, mühendislik, ileri bilim ve tıp mühendisliğine yönelik ileri düzey laboratuvarlar, 490 kişilik konferans salonu ve çok amaçlı etkinlik alanları bulunuyor. Tarihi kalıntıların özenle korunup sergilendiği BAU Arkeoloji Müzesi, geniş fuayeler, açık amfiler ve lounge alanları yer alıyor.
BAU Campus içinde mühendislik bilimleri için elektrik, kontrol ve otomasyon, inşaat mühendisliği, anten ve haberleşme, güç elektroniği, robotik, kimya, genetik, akıllı enerji yönetimi sistemleri laboratuvarları yer alıyor. İleri Bilim ve Tıp Mühendisliği kapsamında ise fizik, nano optik, hücre, hareket analizi ve biyomedikal mühendisliği laboratuvarları da bulunuyor.