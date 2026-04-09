İstanbul’un yeni bilim ve kültür merkezi BAU Campus hizmete açıldı

12:23 9/04/2026, Perşembe
BAU Campus kapılarını öğrencilere açtı.
Bahçeşehir Üniversitesinin teknolojiyi, kültürü, sanatı, akademiyi ve endüstrinin bir arada olduğu “INNOVERSITY” modeliyle oluşturduğu Beşiktaş’taki yeni ek binası BAU Campus hizmete açıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve BAU Global Başkanı Enver Yücel’in önderliğinde ve vizyonunda, konusunda uzman akademisyenler, teknoloji liderleri, mimarlar ve mühendislerin uzun süren araştırmaları ve çalışmaları sonucunda tasarlanan “INNOVERSITY” modeli, Beşiktaş’ta mevcut BAU yerleşkesine ek bina olarak boğazın kıyısında hizmete açılan BAU Campus’e uyarlandı.

Geleceğin eğitim sistemini bugünden inşa eden BAU Campus binasında faaliyete geçirilen yeni modelde, üniversite, sadece bir bilgi üretim merkezi değil, teknoloji, inovasyon ve girişimcilikle iç içe bir ekosistem olarak yeniden tanımlandı.

AKADEMİ VE INOVASYON BAU CAMPUS’TE BULUŞUYOR

BAU Campus, bünyesinde barındırdığı, akademi ile sektör entegrasyonu, yapay zeka entegreli eğitim, multidisipliner laboratuvarlar, kültür ve sanatla iç içe mekanlar, dünyada alanlarında uzman otoriteleri ağırlayacak kongre merkezi, interaktif öğrenme altyapısı, kariyer destekli uzmanlaşma ve uluslararası iş birlikleriyle öğrencilerine ve İstanbul’a hizmet edecek. Bu yapı sayesinde öğrenciler, sadece bilgi değil, geleceğe yön verecek becerilerle de donatılmış olacak.

YENİ KAMPÜSÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş merkez yerleşkesinde ek bina olarak inşa edilen BAU Campus, toplam 32 bin metrekare kapalı alana sahip olup 3 normal kat ve 6 bodrum kattan oluşmakta. Yapıda, öğrenci ve personel dolaşımı için 4 asansör, 4 merdiven ve yürüyen merdiven sistemi var. Ayrıca 155 araç kapasiteli kapalı otoparkı yer alıyor. Binada 889 metrekare büyüklüğünde modern bir kütüphane, çeşitli kapasitelere sahip (40-100 kişilik) yüksek teknolojili derslikler, mühendislik, ileri bilim ve tıp mühendisliğine yönelik ileri düzey laboratuvarlar, 490 kişilik konferans salonu ve çok amaçlı etkinlik alanları bulunuyor. Tarihi kalıntıların özenle korunup sergilendiği BAU Arkeoloji Müzesi, geniş fuayeler, açık amfiler ve lounge alanları yer alıyor.

BAU Campus içinde mühendislik bilimleri için elektrik, kontrol ve otomasyon, inşaat mühendisliği, anten ve haberleşme, güç elektroniği, robotik, kimya, genetik, akıllı enerji yönetimi sistemleri laboratuvarları yer alıyor. İleri Bilim ve Tıp Mühendisliği kapsamında ise fizik, nano optik, hücre, hareket analizi ve biyomedikal mühendisliği laboratuvarları da bulunuyor.

ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞİN DÜNYASINA HAZIRLIYORUZ

Yeni bina ilgili konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu,
“BAU Campus, üniversite olarak eğitime bakış açımızın somut bir yansıması olmasının yanı sıra öğrencilerimizin ve mezunlarımızın değişen dünya koşullarında güçlü, üretken ve küresel ölçekte rekabet edebilir bireyler olarak yetişmesini hedefleyen vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu anlayış doğrultusunda akademiyi; teknoloji, inovasyon, sanat ve endüstriyle bütünleştiren özgün bir model hayata geçirdik. Yeni kampüsümüz; kariyer, girişimcilik ve yaşam becerileri açısından öğrencilerimize güçlü bir destek sunan, bütüncül bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Burada teorik bilginin ötesine geçerek genç arkadaşlarımızın araştırma, üretim ve girişimcilik yetkinliklerini geliştirebilecekleri ileri düzey altyapılar oluşturduk. Multidisipliner laboratuvarlarımız, yapay zeka destekli eğitim sistemlerimiz ve sektörle iç içe öğrenme ortamlarımız sayesinde öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz.
Öğrenci ve mezun odaklı yaklaşımımızla; öğrencilerimizin eğitim sürecinden başlayarak mezuniyet sonrasına kadar sektörle güçlü bağlar kurmasını ve bu ekosistemin bir parçası olarak gelişimlerini sürdürmelerini önemsiyoruz. BAU Campus’ün, öğrencilerimiz ve mezunlarımız için sürdürülebilir başarıya açılan güçlü bir merkez olacağına inanıyorum. Boğazın hemen kıyısında konumlanan BAU Campus, aynı zamanda İstanbul’un bilim, kültür ve sanat hayatına katkı sunan yaşayan da bir merkezdir. Uluslararası iş birlikleri, kongreler ve çeşitli etkinliklerle hem akademik dünyaya hem de topluma değer üretmeyi hedefliyoruz. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun”
diye konuştu.
#Bahçeşehir Üniversitesi
#eğitim
#istanbul
