Türk ve Boşnak girişimcilerin kurduğu IUS, 400'e yakın mezun verdi

Üniversite kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreni, üniversite tarihindeki en büyük mezuniyet töreni olma özelliği taşıması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdı. IUS'un lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından bu yıl yaklaşık 400 öğrenci mezun oldu.

Törene Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu, IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ve IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı'nın yanı sıra Türkiye ve Bosna Hersek'ten üst düzey konuklar, akademik, diplomatik ve kurumsal çevrelerden temsilciler ile mezunların aileleri katıldı.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan farklı ülkelerden yüzlerce öğrenci, geçit töreniyle sahneye geldi.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 400'e yakın öğrencinin mezun olduğunu anımsatarak, son 20 yılda IUS'un sadece Bosna Hersek'in değil, bölgenin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kuşakcı, üniversitenin Türkiye'deki saygın yükseköğretim kurumlarıyla 21 çift diploma programı yürüttüğünü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Tıp Bilimleri Fakültesini de açtığını kaydetti.

Yapay zekanın günlük yaşama giderek daha fazla entegre olduğunu vurgulayan Kuşakcı, bu gelişmeler doğrultusunda bilgi temelli eğitimden değer ve beceri temelli, sanayiyle daha güçlü bağlara sahip uygulama odaklı bir eğitim modeline yöneldiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ise mezunlar ve aileleri için önemli olan bu özel günde yanlarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akseki, tüm mezunları Türkiye Cumhuriyeti'nin geniş ailesinin değerli üyeleri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk ve işbirliği köprülerini güçlendirmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum." Ifadelerini kullandı.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu da üniversitenin kurucuları olarak gördükleri bu tablo karşısında mutlu olduklarını dile getirerek, burada yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda bir hayalin, bir idealin ve çeyrek asırlık büyük bir emeğin gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Bu yıl, SEDEF Vakfı'nın 25 yılını kutladıklarını anımsatan Topaloğlu, "Çeyrek asır önce çıktığımız bu yolda tek hedefimiz vardı: Eğitimi merkeze alan, insanı önceleyen, bilgiyle ahlakı birlikte inşa eden kalıcı eserler bırakabilmek." dedi.

Topaloğlu, geri dönüp baktıklarında bırakılan mirastan dolayı gururlu olduklarını belirterek, bunun için de bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere diploma takdim töreni yapıldı.

Bosna Hersek'in en iyi vakıf üniversitesi

2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 22 yıllık akademik geçmişi boyunca 4 binden fazla mezun verdi. Üniversite, 40'tan fazla ülkeden öğrenci ve 12 farklı ülkeden akademisyen kadrosuyla Bosna Hersek'in uluslararası eğitim alanındaki en dinamik kurumları arasında yer alıyor.

Bu yılki törende öne çıkan bir diğer unsur ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile yürütülen çift diploma programlarından mezun olan öğrenciler oldu. Bu öğrenciler, hem IUS hem de Türkiye'deki partner üniversitelerden diploma almaya hak kazanarak uluslararası iş piyasasında güçlü bir avantaj elde edecek.







