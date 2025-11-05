Türkiye'den dost ülkeye seçim formülü: Dodik duvara vurdu kabul etmek zorunda kalacak

"Dodik'in siyasi gücü eskisi kadar olmasa da bir düşüş yaşamıştır, düşüş içindedir. Zeljka Cvijanovic, Dodik'in yeri için güçlü bir aday. Başkaları Igor Dodik'ten bahsediyor. O siyaset dışındaki işleri yapıyor. Bosna Hersek kurumlarının performansı biraz ABD'den gelen destekle sınırlıdır. Benim aslında burada en çok korktuğum şey, ABD ve Dodik arasındaki anlaşma, yüzde 100 bunların ne anlaştıklarını bilemiyoruz. Burada Türkiye'nin ve Rusya'nın da rolü önemli. Çünkü Türkiye ve Rusya bir model sunmuşlardı Bosna Hersek'teki siyasetçilere ve bölgedeki siyasetçilere. Boşnak ve Sırpların artık birlikte çalışmalarını, yani öyle bir formül verilmişti onlara. Fakat Dodik agresif davrandığı için bu formül bir zaman hayata geçemedi. Fakat şimdi Dodik duvara vurdu, yani şu an kendisi bunu tekrardan düşünmek zorunda kaldı."