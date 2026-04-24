Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nden tarihi başarı: YÖKAK ilk kez yurt dışında bir üniversiteye 'kurumsal akreditasyon belgesi' verdi

IUS, YÖKAK tarafından verilen kurumsal akreditasyon belgesini, yurt dışında almaya hak kazanan ilk üniversite olarak da tarihe geçti.

2025 Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan IUS, eğitim kalitesini uluslararası standartlarda belgemiş oldu.

Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Belgesi, yalnızca üniversitenin belirli bölümlerini değil; eğitim-öğretim süreçlerinden akademik kadroya, öğrenci destek hizmetlerinden kurumsal yönetime kadar üniversitenin tüm yapısını kapsayan kapsamlı bir kalite güvencesi anlamı taşıyor.

YÖKAK’ın Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu’na (EQAR) kayıtlı olması ise verilen belgenin yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa yükseköğretim alanında da güçlü bir uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu ortaya koydu.

Öğrenciler için neden önemli?

IUS’un bu belgeyi alması, özellikle üniversitede eğitim gören Türk öğrenci topluluğu açısından ayrı önem taşıyor. Akreditasyon, üniversitenin eğitim standartlarının Türkiye’deki saygın kalite güvencesi mekanizmalarıyla uyumlu olduğunu gösterirken, öğrencilerin diplomalarının akademik güvenilirliğine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda Bosna Hersekli ve diğer uluslararası öğrenciler için de eğitimlerinin tanınmış uluslararası standartlara göre sunulduğunu teyit eden önemli bir kazanım niteliği taşıyor.

IUS yönetimi, elde edilen bu akreditasyonun üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunu daha da güçlendirdiğini belirtirken, akademik programların geliştirilmesi, öğrenci hizmetlerinin iyileştirilmesi ve küresel iş birliklerinin artırılması yönündeki çalışmaların devam edeceğini vurguladı. IUS’un aldığı bu belge, yalnızca üniversite için değil, Bosna Hersek yükseköğretim sistemi açısından da uluslararası görünürlüğü artıran dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

YÖKAK’ın “kurumsal akreditasyonu” neden önemli?

IUS’un, YÖKAK tarafından verilen beş yıllık uluslararası kurumsal akreditasyon belgesi alması, yalnızca sembolik bir belge değil; üniversitenin eğitim kalitesinin bağımsız bir dış kurum tarafından onaylanması anlamına geliyor. Zira, YÖKAK’ın verdiği kurumsal akreditasyon belgesi, üniversitenin tamamını kapsayan bir kalite güvencesi sağlıyor.

YÖKAK’ın akreditasyonu aynı zamanda “üniversite Türkiye tarafından tanınıyor mu?”, “Diplomam ileride sorun çıkarır mı?” gibi sorulara da güçlü bir yanıt olma niteliği taşıyor.