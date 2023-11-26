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İstanbul'un yol haritasında önemli gelişme: Bakan Özhaseki tarih vererek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayın programında İstanbul’da kentsel dönüşüm süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Ekibimiz İstanbul için çalışıyor, yol haritamızı 15 gün sonra açıklayacağız" diye konuştu.

17:38 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 17:51 - 26/11/2023 Pazar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, 6 ay içerisinde 100 bine yakın köy evinin teslim edileceğini duyururken, İstanbul’un dönüşümü için de
"15 güne ilan ederiz"
ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’nin açıklamaları şu şekilde;

"Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalar çıkardık. Şimdi 50+1 yeter diyoruz, beka meselesi bu. Ekibimiz İstanbul için çalışıyor, yol haritamızı 15 gün sonra açıklarız. Bir daha önce ilan edilmiş olan yarısı bizden kampanyası var. Devlet diyor ki "Evinizi riskli görüyorsanız siz yapın evinizi yarısınız biz verelim." Bu müthiş bir kolaylık, 60 bin bina var. Bu bir yol bizim için buradan devam edeceğiz.


Yerinde dönüşüm projesine yoğun ilgi

Yerinde dönüşüm projesine 245 bin başvuru var. 1,5 milyon lirayı biz veriyoruz. Vatandaşlar 3-4 sene sonra ödemeye başlayacaklar. Orta hasarlı binalarda güçlendirme isteyen vatandaşlarımız var. Biz isterseniz ağır hasarlı görelim yeniden inşa edelim diyoruz.


Vatandaşın bir kısmı benim evim hasarlı yazılmış ama değil diyor. Memurlar gelip baktılar ama öyle değil diyorlar. İşte öyle değil, giden arkadaşlar tecrübe sahibi kişiler. İtirazlar değerlendirildi ama itirazlar sürüyor. Orta hasarlı binalardaki vatandaşlar yerinde güçlendirme istediler, biz de saygı duyuyoruz. Bilim adamları tarafından önce incelenecek sonra güçlendirme çalışmaları yapılacak.


Büyükşehir belediye başkanlarımız da söyledik, aradaki formaliteleri çok hızlı şekilde bitmesi için yardımcı oluyorlar.


500 binden fazla insan konteynerda yaşıyor. Bazen evine güvenemiyorlar orada kalıyorlar.


Hatay'da son durum

Hatay'da çok tescilli eser var, onlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ele alındı. O süreç, tarihi eserlerin restorasyon süreci Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda.


Ağır hasarlı binalar yıkılacak, molozlar kaldırılacak, zemin etütü yapılacak. Bunlar statik mühendislik hesapları. Bunların yapılmadığı bir yerde inşaata başlayamazsınız. Binaların yıkılması, taşınması da kolay değil. Bizim o bölgelerde geç başlamamızın sebebi var, o da zeminin bize teslim edilememesi. Kahramanmaraş'ta Azerbaycan mahallesiyle ilgili Azerbaycan hükümeti destek vereceklerini açıkladı.


Fay hattıyla ilgili bilim adamları diyor ki 65 metre kadar. Biz fay hattının geçtiği yerle ilgili 100 metre bıraktık. Fayın üzerini yeşil alan yaptık. "


Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "200 bin evin yapımına başladık. 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz. Yeni başlattığımız yapıları da en geç bir sene içinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak ve zararlarını tazmin ederek bu işin içinden çıkacağız" diye konuştu. Ana muhalefeti eleştiren Bakan Özhaseki "Geçenlerde ana muhalefetin yeni genel başkanı birtakım rakamlar veriyor. Vallahi şaşkınlık içinde izliyorum. Demek ki bizim ana muhalefetin huyu hiç değişmeyecek. Biri gelecek, biri gidecek ama yalan yanlış rakamlarla, dezenformasyonla böyle hayatlarını devam ettirecekler" ifadelerini kullandı.


#Kentsel dönüşüm
#İstanbul
#Yerinde dönüşüm
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