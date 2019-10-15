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POLİTİKA

İşte o hapishane

Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
PKK'nın DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı hapishane
PKK'nın DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı hapishane

Harekatı anbean takip eden Akar ve komutanlar önceki gece önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi. Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.

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  • Meral Akşener ve Hulusi Akar
  • Kemal Kılıçdaroğlu ve Hulusi Akar
  • Akar dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a harekata ilişkin bilgi verdi. Gazetecilere de açıklama yapan Akar, şöyle konuştu: "Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla mücadelemiz söz konusu değil, onların güvenliği de bizim için önemlidir. Tel Abyad'da ve Rasulayn'ı kontrol altına aldıktan sonra Suriye'deki kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." Rusya tarafıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştüklerini ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Akar, terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, “Mücadelemiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi haberler alacaksınız” dedi.

YPG'LİLER BOŞALTTI

DEAŞ konusunda bir hapishane meselesinin bulunduğunu bildiren Akar, "Bu hapishanelerle ilgili elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesinde, oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla, filmle tespit ettik, muhataplarla bunları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İşte o hapishane

Hapishanenin iç görüntüsü

PKK'lıların DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishaneler

Tel Abyad'da PKK/PYD-YPG teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

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