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İşte otopsi raporu: İsrail, Ayşenur Ezgi Eygi'yi keskin nişancı atışıyla katletmiş

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride soykırımcı İsrail güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumunda hazırlanan otopsi raporu açıklandı. Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi. Ayrıca, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

09:59 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:18 - 18/09/2024 Çarşamba
Katil İsrail güçleri, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından vurarak katletmişti.
Katil İsrail güçleri, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından vurarak katletmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride soykırımcı İsrail güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda, ölümün uzak mesafeden yapılan ateşli silah atışı sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.


İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Kimya İhtisas Dairesi, kanda toksik bir maddeye rastlanmadığını, Biyoloji İhtisas Dairesi ise DNA profilinin Ayşenur Ezgi Eygi'yle uyumlu olduğu, ikinci bir şahsa ait DNA profili elde edilmediğini aktardı.


Morg İhtisas Dairesi İzmir Histopatolojik Tetkik Şubesinin raporunda ise beyin kanaması ve beyin harabiyeti saptandığı bulgularına yer verildi.


Keskin nişancılar öldürmüş

Eygi'nin vücudunda 1 ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarasının bulunduğu, bu yaralanmayı oluşturan atışın tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğunun belirtildiği raporda,
"Ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası cilt, cilt altı bulgularına göre ateşli silah giriş deliğinin etrafında yanık, duman, is ve barut artıkları tespit edilmediğinden atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu"
ifadelerine yer verildi.

Filistin'de yapılan ilk otopside giriş yarasının bozulduğu ve mermi çekirdeğinin çıkartıldığının hatırlatıldığı raporda olay yerinin kroki ve görüntülerinin sağlanmaması nedeniyle de atış istikameti ve mermi çekirdeği hakkında kesin bir görüş oluşturulamadığı bildirildi.


Vücudunda 6 adet metalik yabancı cisim tespit edildi

Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Cesetten 6 adet metalik yabancı cisim çıkartılarak suç delili teşkil etmesi nedeniyle incelenmek üzere tutanak ile Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir.
Yeniden yapılan otopsisi sırasında gözlenen makroskobik bulgular, histopatolojik özellikler ve toksikolojik inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa (kubbe ve kaide) kemiklerinde kırık, beyin zarları arasında kanama (subaraknoid) ve beyin dokusu harabiyeti sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur"

Soykırımcı İsrail güçleri tarafından katledilmişti

Katil İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.


Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.



Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.


2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.​​​​​​​


Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti için; ortaya çıkan yeni deliller olduğunu vurgulayarak "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim yada kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor." dedi.

#Ayşenur Ezgi Eygi
#İsrail
#Gazze
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