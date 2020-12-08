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İSTANBUL

İşte Taksim Camii: Tüm heybetiyle ortaya çıktı

Taksim Camii’nde şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı. Ramazan ayında açılacak caminin kapalı alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksim Camii
Taksim Camii

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii’nde sona gelindi. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii inşaatında çalışmalar salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı. Son hali drone ile havadan görüntülenen caminin, inşaatının dış cephe çalışmasının bittiği görüldü.

620 KİŞİLİK KADINLAR YERİ VAR

Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek. Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.

Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı: Ramazan ayında açılacak
FOTOĞRAF 10
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Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi.
Title
Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii inşaatında çalışmalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.
Title
2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı.
Title
61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı. Son hali drone ile havadan görüntülenen caminin, inşaatının dış cephe çalışmasının bittiği görüldü.
Title
Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek.
Title
Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek. Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor.
Title
Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak.
Title
Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.
Title
Title
Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı: Ramazan ayında açılacak
Taksim Camii'nde şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı. Son hali havadan görüntülenen camiinin açılışı Ramazan ayında yapılacak.

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