İstifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu havlu attı: Bir daha aday olmayacağım

“Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz? Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz?”