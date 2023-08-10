İstifa edip Anadolu turuna çıkacağı iddia edilen Özgür Özel haberleri yalanladı: Adaylığa karar vermedim

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa ederek Anadolu turuna çıkacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.
CHP'de değişim isteyen isimlerden biri olan Grup Başkanı Özgür Özel'in istifa etmeye hazırlandığı ve Anadolu’da parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı iddia edilmişti. Özel'den iddialara ilişkin açıklama geldi.
CHP Kurultay sürecinde adaylar arasında sıkça ismi geçen Özel, istifa tartışmasından adaylığına kadar birçok soruya açıklık getirdi.
İstifa edip Anadolu turuna çıkacağı iddialarını yalanlayan Özel, söz konusu haberlerin doğru olmadığını söyleyerek, bu konunun kendi tasarrufu dışında tartışılmasını iyi niyetli bulmadığını kaydetti.
'Karar verdiğimde önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım'
TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, şöyle konuştu: