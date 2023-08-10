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İstifa edip Anadolu turuna çıkacağı iddia edilen Özgür Özel haberleri yalanladı: Adaylığa karar vermedim

CHP'de değişim hareketine öncülük eden Grup Başkanı Özgür Özel, istifa ederek Anadolu turuna çıkacağı yönündeki haberleri yalanladı. "Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım." diye konuşan Özel, Kılıçdaroğlu ile aralarında bir gerilim olmadığını söyledi.

12:20 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa ederek Anadolu turuna çıkacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa ederek Anadolu turuna çıkacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

CHP'de değişim isteyen isimlerden biri olan Grup Başkanı Özgür Özel'in istifa etmeye hazırlandığı ve Anadolu’da parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı iddia edilmişti. Özel'den iddialara ilişkin açıklama geldi.

CHP Kurultay sürecinde adaylar arasında sıkça ismi geçen Özel, istifa tartışmasından adaylığına kadar birçok soruya açıklık getirdi.

İstifa edip Anadolu turuna çıkacağı iddialarını yalanlayan Özel, söz konusu haberlerin doğru olmadığını söyleyerek, bu konunun kendi tasarrufu dışında tartışılmasını iyi niyetli bulmadığını kaydetti.

'Karar verdiğimde önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım'

TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, şöyle konuştu:

“Bunu yapacaksam benden duyarlar. Birileri söylüyor diye ve basitleştirerek ve indirgeyici bir anlayışla onların söylediği zamana ve zemine mahkum olmadan çok daha güçlü ve çok daha Türkiye’ye umut verecek şekilde yapabiliriz. Bu da bir kişinin değil bir anlayışın harekete geçmesi ile mümkün. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim.
Aramızda bir gerilim, çatışma alanı yok. Hem MYK hem genel başkan hem de grup arasındaki uyumu gayet iyi sağlıyoruz. Genel başkandan bana bu konuyla ilgili bir şey söylenmedi. Böyle bir şey söyleyeceğini de beklemiyorum. Bizim grup başkanlığını yapışla ilgili yarattığımız herhangi bir sıkıntı yok."

#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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