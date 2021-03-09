Gündem İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu Cihangir İslam geri dönüyor
POLİTİKA

İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti. Cihangir İslam’ın, istifalar sonrası vekil sayısı düşen CHP’ye katılacağı, Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında parti rozetini takacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Cihangir İslam
Cihangir İslam

Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçildikten sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, geçtiğimiz yılın başlarında Saadet Partisi’nden istifa etmişti.

T24’ün haberine göre, Cihangir İslam CHP’ye katılacak. Yarın CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'ın rozetini takacak.

Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti
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Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

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