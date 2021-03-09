İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor

Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçildikten sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, geçtiğimiz yılın başlarında Saadet Partisi’nden istifa etmişti.
T24’ün haberine göre, Cihangir İslam CHP’ye katılacak. Yarın CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'ın rozetini takacak.
CİHANGİR İSLAM KİMDİR?
1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.
ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.