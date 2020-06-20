Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstihbarat başkanının emir subayı FETÖcü çıktı
ANKARA

İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ’cü çıktı

TSK’nın en kritik birimlerinden Genelkurmay İstihbarat’ın başındaki Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı M.K., FETÖ’cü çıktı. TSK’ya sızan FETÖ’cülerin halen görevde olduğunu ortaya koyan skandal, İzmir’deki ‘Fevzi Öztürk’ olayını hatırlattı.

Osman Özgan Yeni Şafak
15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi gecesi
15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi gecesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto FETÖ’cülerin deşifresine yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürerken, operasyonlar en kritik görevdeki komutanların yakınındaki isimlere uzanmaya devam ediyor. Son olarak, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK’daki kripto FETÖ’cülerin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmaya, halen Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubaylığı görevini yürüten astsubay kıdemli başçavuş M.K. takıldı. Savcılık, FETÖ’cü olduğunu tespit ettiği M.K. hakkında, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine polis ekipleri, M.K.’nın gözaltına alınması için harekete geçti. Şüpheli emir astsubayı, Ankara’da kaldığı lojmanda gözaltına alındı. M.K. daha sonra Malatya’ya götürüldü. Şüphelinin Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GRUBUNDAKİ ASTSUBAY DA TEŞHİS ETTİ

Soruşturma kapsamında, yine FETÖ’den işlem gören bir astsubayın şüpheli M.K.’yi fotoğraflarından teşhis ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, söz konusu itirafçı asker, M.K. ile 2006-2013 yılları arasında aynı sohbet grubunda olduklarını belirtti.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

TSK’nın en kritik birimi olarak nitelendirilen Genelkurmay İstihbarat Başkanı’nın en yakınındaki isimlerden birisi olan M.K.’nın bağlantıları mercek altına alındı. Savcılık, şüphelinin geçmiş dönemlerde aldığı görevleri, telefon irtibatlarını ve kimlerle bağlantılı olduğunu araştırıyor.

KRİTİK GÖREVLERİNDE YANINDAYDI

Şüpheli M.K.’nın, emir astsubaylığını yaptığı Tümgeneral Ali Serin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Serin, 2019 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Şüpheli M.K.’nın, Serin’in söz konusu kritik görevleri üstlendiği bu dönemlerde emir astsubaylığını yaptığı öğrenildi.

HALA EN KRİTİK GÖREVDELER

Türlü oyun ve kumpaslarla TSK’daki mensuplarının önünü açan FETÖ’nün, özel kalem müdürlüğü ve yaverlik gibi kritik pozisyonları da ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminde de komuta kademesindeki birçok emir subay ve astsubayının FETÖ’cü olduğu anlaşılmıştı. Söz konusu FETÖ’cüler darbe girişimi sırasında da kritik görevler üstlenmişti. Son günlerde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlar, kripto FETÖ’cülerin hala kritik görevlerde olduğunu ortaya koydu.

İZMİR'DE İKİNC ÖZTÜRK VAKASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesindeki çalışmalar sonucunda Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subaylığı görevini yürüten binbaşı Fevzi Öztürk de FETÖ’cü çıkmıştı. Bu tespit üzerine tutuklanan Öztürk hakkında, geçtiğimiz günlerde “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Öztürk, Sivri’nin 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı ve Ege Ordu Komutanlığı görevleri de dahil 4 yıldır emir subaylığını yapıyordu.

DARBECİ GENERALİN EMİR ASTSUBAYI DA YAKALANMIŞTI

Yine darbeci eski tümgeneral Haluk Şahar’ın emir astsubaylığını yapan Engin Yıldız da geçtiğimiz günlerde Konya’da gözaltına alınmıştı. Üstçavuş Engin Yıldız, Şahar’dan sonra Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan emekli Tuğgeneral Ergün Eskici’nin de emir astsubaylığını yapmıştı.

FETÖ finansörü denize sıfır lüks villasında yakalandı
GÜNDEM
FETÖ finansörü denize sıfır lüks villasında yakalandı
Abone Ol Google News
Elli altısı itirafçı oldu

Elli altısı itirafçı oldu

Ankesörlü telefonlardan görüşmüşlerdi.
Kritik dönüş

Kritik dönüş

Başakşehir 1-0 geriye düşmesine rağmen deplasmanda kazandı.
Tekme tokat dövdüler

Tekme tokat dövdüler

​Cadde ortasında dakikalarca devam etti.
İki ilden güzel haber

İki ilden güzel haber

Son bir haftanın en düşük vaka sayısı tespit edildi.

Yönetimi hedef aldı

Yönetimi hedef aldı

Sözleşmesini fesheden Alman futbolcu ilk kez konuştu.
Anında <br>imha edildiler

Anında
imha edildiler

Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Tedbir sonuç verdi

Tedbir sonuç verdi

​Bakan Koca, yeni vakaların düştüğünü açıkladı.
Memurluğa giriş için <br>yeni kanun Meclis'te

Memurluğa giriş için
yeni kanun Meclis'te

Eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
Son görüntüleri <br>yürekleri burktu

Son görüntüleri
yürekleri burktu

​Koronavirüsten vefat eden doktorun son uyarısı.
Türkiye yağışa <br>teslim oldu

Türkiye yağışa
teslim oldu

​Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Cezası indirildi

Cezası indirildi

​Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin itirazını kabul etti.
Hayata <br>böyle tutundu

Hayata
böyle tutundu

​Bodrum kattaki kadını dalgıç polis kurtardı.
AK Parti'nin adayı belli oldu

AK Parti'nin adayı belli oldu

​TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 1. koltuğuna yeniden talip.
Çalıntı Yunan <br>adalarına <br>yakından bakalım

Çalıntı Yunan
adalarına
yakından bakalım

Atina'nın planı hayata geçerse Türk balıkçılar denize bile açılamaz.

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.