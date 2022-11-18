Gündem İstikaldeki bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı Kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış
İSTANBUL

İstikal'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklanırken şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdikleri ifadeleri de ortaya çıktı. Bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır’a, şüpheli Ammar Jakras'ın, patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı attığı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
İstikaldeki bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış
Terörist Ahlam Albashır bombalı saldırı sonrası saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır’la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ONUN FOTOĞRAFINI GÖRDÜĞÜMÜZDE POLİSE BİLDİRMEK İSTEDİK ANCAK BİZ BİLDİRMEDEN POLİS GELDİ”

Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Ammar Jakras, korsan taksicilik yaptığını belirterek “Halil Menci onu taşımamı istedi. Halil, Suriye Kamışlı’da oturuyor. Bana sadece onu taşımam söylendi. Yakalandığım yer komşumuzun evidir. Biz olaydan sonra evdeyken onun fotoğrafını gördüğümüzde polise bildirmek istedik ancak biz bildirmeden polis geldi’’ dedi.

“BOMBAYI PATLATAN KADININ EVE GELEN KADIN OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLDİM”

Diğer şüpheli Mahmud H. savunmasında, “Türkiye’de yeniyim söz konusu evde oturuyorduk. Hatice yanında kara bir kızla geldi. Oğlu Ahmed’in getirdiğini, yurtdışına gideceğini söyledi. Emine’nin kızı olmuştu onu görmeye gelmiştik. Bombayı patlatan kadın eve gelen kadın olduğunun farkında bile değildim. Ammar ve Bakar telefonda birbirlerine bir şey gösterdi. 10 dakika geçti Zekariya’nın küfürlerini duydum ‘’Siz kimi eve getirdiniz? Ben polisi arayacağım telefonu getirin’’ dedi. Ardından polisler geldi’’ diye konuştu.

3 SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”, “çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürme”, “çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiğini belirtti.

Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Albashır’ın olay günü Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın, Ahmed C. tarafından saklanmak üzere Esenler’de bulunan bir eve götürüldüğü, bu kapsamda Ahmed C.’nin de olayı gerçekleştiren Albashır ile birlikte hareket ettiği belirtildi. Gerekçenin devamında, Şüpheli Albashır’ın Küçükçekmece’de evde birlikte Ammar Jarkas, Bakar C., Hadir C., Mahmud H., Muhammed Ş., Zekariya M.Ş., Hatice El K. ve Mesut H. İle yakalanmaları nedeniyle Albashır’ın eylemine fiilen iştirak ettikleri ifade edildi.

ALBASHIR’A KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN SES KAYDI ATMIŞ

Ayrıca şüpheli Zekariya M.Ş. dosya kapsamında yakalanan başka bir şüpheli ile telefon üzerinden irtibat kurduğu, şüpheli Ammar’ın, Ahlam Albashır ile birlikte hareket eden Bilal Hasan’ı arabayla Edirne’ye götürdüğü vurgulandı. Tutuklama gerekçesi, Ammar Jarkas’ın patlamaya ilişkin Whatsapp yazışmaları ve Albashır’ın olay sonrası kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atması olarak belirtildi. Mahmud H.’nin ise olaya ilişkin Whatsapp yazışmalarının tespit edilmesi gerekçe olarak gösterildi. Son olarak hakimlik, şüphelilere isnat edilen suçun üst sınırına göre, kaçmaları, delilleri karartma şüphelerinin bulunması ile suçun ağırlığı ve önemi dikkate alarak şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.

İstiklal'e bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
GÜNDEM
İstiklal'e bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
FOTOĞRAF 18
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır’la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
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Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın ifadesi ise saat 11.30’da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır’ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.
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Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye yardım”, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek.
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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayında çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.
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Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar masum insanlardan ne istediniz şeklinde tepki gösterdi.
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Aralarında terörist Ahlam Albashırın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne konuldu.
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İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.


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