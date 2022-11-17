İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan kadın terörist adliyeye getirildi

Terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

FOTOĞRAF 17 İstiklal Caddesinde 13 Kasımda 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesinde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü. Terörist Ahlam Albashırın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler de adliyeye getirildi. BiP'te paylaş

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