Gündem Beyoğlundaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
İSTANBUL

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır'ı buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... Beyoğlundaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Terör saldırısına ilişkin çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ammar J'nin, teröristle aynı evde kalan firari şüpheli B’yi Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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