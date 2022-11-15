Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Ekonomi

Türkiye'den ABD'ye rekor ihracat: 12 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 11 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim rakamına ulaştı. Türkiye, 1 milyar 672 milyon dolarla ihracatını değer bazında en fazla ABD'ye artırdı