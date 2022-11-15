Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ammar J'nin, teröristle aynı evde kalan firari şüpheli B’yi Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ammar J'nin, teröristle aynı evde kalan firari şüpheli B’yi Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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