​İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısından sonra, PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı tespit edilen Ahlam Albashır, kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.

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