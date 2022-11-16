Gündem İstiklal Caddesine bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
İSTANBUL

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın polisin yaptığı ilk mülakatta, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
İstiklal Caddesine bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Terörist Ahlam Albashır böyle yakalanmıştı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısından sonra, PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı tespit edilen Ahlam Albashır, kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.

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İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 23
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Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
Title
Terörist kadının Taksimde güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri - 1
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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