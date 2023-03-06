|
Reklam
Reklam
Gündem

İstiklal saldırısı sanıklarının duruşma tarihi belli oldu

İstiklal Caddesi'ndeki saldırısıyla ilgili aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

11:26 . 6/03/2023 Monday
IHA
Ahlam Albashır

Ahlam Albashır

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede şüpheli Ahlam Albashır’ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık’ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Mayıs’ta hakim karşısına çıkacaklar

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılanmasına İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9-10-11 Mayıs’ta başlanacak.


#İstiklal Caddesi
#Saldırı
#Duruşma tarihi
25 minutes ago
default-profile-img
İstiklal saldırısı sanıklarının duruşma tarihi belli oldu
Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampındaki dev yangın havadan görüntülendi
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
14 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 342 milyar TL'yi kapsayan borç yapılandırılacak
Rekabet Kurulu’ndan Elon Musk'a para cezası
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.