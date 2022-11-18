İstiklal'e bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar "masum insanlardan ne istediniz" şeklinde tepki gösterdi.
Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır’la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın ifadesi ise saat 11.30’da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır’ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.
Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye yardım”, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayında çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.
Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar masum insanlardan ne istediniz şeklinde tepki gösterdi.
Aralarında terörist Ahlam Albashırın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne konuldu.
İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.