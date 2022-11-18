İstiklal'e bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın ifadesi ise saat 11.30’da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır’ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.