İstinaf, darbeci emniyet müdürlerinin cezalarını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Aralık 2018'de karara bağlanan 71 sanıklı "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten ceza dairesi, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, sanık Mehmet Bali'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hükmün ise aynı suçtan başka bir yerde derdest dosyasının bulunması ve burada etkin pişmanlık talebinin olması nedeniyle bozulmasına, yeniden inceleme yapılmak üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ceza dairesi, tutuklu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık İsa Karayiğit'in ise aldığı ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Davanın Geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanıklı "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasına ilişkin kararını 24 Aralık 2018'de vermişti.

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Mahkeme heyeti, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Arif İbiş, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'i "özel hayatın gizliliği ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 127 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, Mustafa Demirhan'ın da bu suçlardan toplam 131 yıl 10 ay 15 gün hapis ile cezalandırmıştı.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmak" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçlarından sanıklar Sabri Kızılkaya, Hayrettin Can ve Cihan Kasak'ı toplam 43 yıl altışar ay, sanık Murat Kaya'yı da aynı suçtan 30 yıl hapse çarptırmıştı.

Sanık Ercan Taş'ı "terör örgütüne üye olmak", "görüntüleri gizlice ifşa etmek", "haberleşme gizliliğini ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 42 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, sanıklar İsmail Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç'i "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgeyi bozma veya yok etme" suçlarından 16 yıl altışar ay hapse mahkum etmişti.

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"Terör örgütüne üye olmak" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçlarından İsa Karayiğit'e 19 yıl 6 ay, Ufuk Sağdıç ve Şakir Parpar'a 15'er yıl hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan Mahmut Yavuz'u 15 yıl 4 ay 15 gün, Raif Bektaş ve Hüseyin Tokgöz'ü de 10 yıl altışar ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Balı, Gürkan Tok, Turgay Dükenmez'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırırken, sanık Emre Civan'ı "resmi belgeyi bozmak veya yok etmek" suçundan 6 yıl hapse, sanık Kamil Murat Adanır'ı da "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay hapse mahkum etmişti.

OYNAT 30:53 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen perde arkası 1 17 Aralık–25 Aralık kalkışmaları amacına ulaşsaydı ne olurdu? O gece Kısıklı'da ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasal irade, bu darbe girişimini nasıl püskürttü? Emniyet ve yargıdaki terör yapılanmasının en büyük destekçisi kimlerdi? 17 Aralık'tan önce farklı çevrelerde yaşanan hareketlilik ne idi? 25 Aralık'ta tam olarak planlanan ne idi?soruları, Tvnet yapımı, “Türkiye'ye Operasyon–17/25 Aralık" belgeselinde yanıt buldu. Metin yazarlığı ve editörlüğünü Ersin Çelik'in, yönetmenliğini Ayşe Demir'in yaptığı belgeselde, Erdoğan'ın konuşmalarını kaleme alan Aydın Ünal, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Yazar Avni Özgürel, SDP Başkanı Ayhan Oğan, Yeni Şafak Gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter ile Gazeteci Cihat Arpacık darbe sürecine ilişkin tanıklıkları ile yorumlarını paylaştı.







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6 firari sanığın dosyası ayrılmıştı

Sanıklar Hasan Serdar Koçyiğit, Volkan Demirdelen, Burhan İnönülü, Mahmut Uçar, Turan Güler, Ahmet Usta, Yusuf Ayyıldız, Yalçın Aksoy, Ulvi Şahin'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, başka suçtan tutuklu sanıklar Mahir Çakallı, İsmail Arpacı, Mehmet Sait Sevinç, Şakir Parpar, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Sabri Kızılkaya, Ufuk Sağdıç, Murat Kaya, Mahmut Yavuz ve İsa Karayiğit'in hükümle birlikte bu dosyadan tutuklanmasına hükmetmişti.

OYNAT 37:33 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen perde arkası 2 17 Aralık–25 Aralık kalkışmaları amacına ulaşsaydı ne olurdu? O gece Kısıklı'da ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasal irade, bu darbe girişimini nasıl püskürttü? Emniyet ve yargıdaki terör yapılanmasının en büyük destekçisi kimlerdi? 17 Aralık'tan önce farklı çevrelerde yaşanan hareketlilik ne idi? 25 Aralık'ta tam olarak planlanan ne idi?soruları, Tvnet yapımı, “Türkiye'ye Operasyon–17/25 Aralık" belgeselinde yanıt buldu. Metin yazarlığı ve editörlüğünü Ersin Çelik'in, yönetmenliğini Ayşe Demir'in yaptığı belgeselde, Erdoğan'ın konuşmalarını kaleme alan Aydın Ünal, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Yazar Avni Özgürel, SDP Başkanı Ayhan Oğan, Yeni Şafak Gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter ile Gazeteci Cihat Arpacık darbe sürecine ilişkin tanıklıkları ile yorumlarını paylaştı. BiP'te paylaş

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Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesine karar veren heyet, 24 sanığın tüm suçlardan beraatine karar vermişti.