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Gündem İstinaf mahkemesi, 28 Şubat davası hükmünü hukuka uygun buldu Müebbetler onandı
ANKARA

İstinaf mahkemesi, 28 Şubat davası hükmünü hukuka uygun buldu: Müebbetler onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında yerel mahkemece verilen hükmü hukuka uygun bularak, istinaf istemlerini reddetti. Mahkeme, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan 18 sanığa verilen müebbet hapis cezasını, 65 sanık hakkında beraat hükmü kurulmasını ve kalan sanıklar hakkındaki kamu davasının düşürülmesini hukuka uygun buldu

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemenin dosyayı karara bağladığı 13 Nisan 2018'den sonra ölen ve yargılama sonucunda müebbet hapse mahkum edilen sanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal, yargılama sonucunda beraat eden sanıklar Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden hükmü düzelterek, bu sanıklar hakkındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürdü.

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Daire, sanıklar Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Genelkurmay MEBS Başkanı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, dönemin Genelkurmay Personel Başkanı Yıldırım Türker, dönemin Genelkurmay İstihbarat ve İKK Daire Başkanı emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Hakkı Kılınç, eski YÖK Üyesi ve emekli Korgeneral Erdoğan Öznal, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Aydan Erol, dönemin Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Cevat Temel Özkaynak, dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin Saner, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü İdris Koralp, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılınç, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı Kenan Deniz, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhiddin Erdal Şenel, dönemin Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Vural Avar ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmalarında isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirerek, bu yönden istinaf başvurularını reddetti.

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Diğer sanıklar hakkındaki hüküm de isabetli bulundu

Daire, 65 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan beraatına, 10'u hakkındaki kamu davasının ise zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmü de hukuka uygun buldu.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılama devam ederken ölen sanıklar Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç hakkındaki kamu davasının düşürülmesine yönelik istinaf istemlerini de yerinde görmeyen daire, bu sanıklar yönünden istinaf istemlerini esastan reddetti.

18 sanığın adli kontrolü sürecek

Daire, müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık hakkındaki adli kontrolün devamını da kararlaştırdı. Dairenin buna ilişkin gerekçesinde sanıklara yüklenen suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil durumu, dosya kapsamındaki bilgi ve belge içeriklerinin dikkate alındığı ifade edildi.

Kararda, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararlara karşı 15 gün içerisinde Yargıtay ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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