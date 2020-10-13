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Gündem İstinaf Mahkemesi Sözcü davasının kararlarını onadı
ANKARA

İstinaf Mahkemesi Sözcü davasının kararlarını onadı

İstinaf Mahkemesi, Sözcü Gazetesi'nin yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 sanıklı davanın kararını oy birliği ile onadı.

Haber Merkezi DHA
İstinaf mahkemesi Sözcü gazetesi davası hükmünü hukuka uygun buldu.
İstinaf mahkemesi Sözcü gazetesi davası hükmünü hukuka uygun buldu.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında, "FETÖ'ye yardım" suçundan açılan davanın 27 Aralık 2019 tarihide yapılan duruşmasında kararını açıklamıştı.

ÇÖLAŞAN VE DOĞRU DA CEZA ALMIŞTI

Karar duruşmasında, yurt dışında bulunan gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay hakkındaki davanın dosyasını ayıran 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3'er yıl 6'şar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, aynı suçtan, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yönetmeni Mustafa Çetin'i 3'er yıl 4'er ay, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mediha Olgun'un ise beraatine karar verilmişti.

Sözcü gazetesi davasında karar: Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası
GÜNDEM
Sözcü gazetesi davasında karar: Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası

SANIKLAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIDILAR

Ceza alan sanıkların avukatları, yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdılar. Duruşma savcısı da Mediha Olgun'un cezalandırılması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı açıklandı
GÜNDEM
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı açıklandı

İSTİNAF YEREL MAHKEMENİN KARARINI HUKUKA UYGUN BULARAK İSTİNAF BAŞVURULARINI REDDETTİ

  • Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerinden verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını, "Kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuksuzluk" bulunmadığını gerekçe göstererek sanıkların İstinaf başvurularını oy birliği ile esastan reddetti.

Mahkeme, aynı gerekçe ile duruşma savcısının Mediha Olgun yönünden yaptığı başvuruyu da reddetti. Sanıkların Avukatı İsmail Yılmaz, bu kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.

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Sözcü Gazetesi davasında mütalaa hazırlandı
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