İstismar davasında yargılama başladı: Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, küçük yaşta tacize uğrayıp 14 yaşında evlendirildiği belirtilen H.K.G. ile ilgili devam eden yargılama süreciyle ilgili açıklama yaptı. Mahkemenin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul ettiğini belirten Bozdağ, yargılamanın başladığını söyledi. Bozdağ, bakanlık olaya sessiz kalmadığını ifade etti.

MAĞDURE BAŞSAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Çocuğun cinsel istismarının, bir insanlık suçu olduğunu söyleyen Bozdağ, “Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.” bilgisini verdi.

YARGILAMA SONUCUNU BEKLEYELİM

Yargılama sürecinin, kanunların öngördüğü usulde devam ettiği kaydeden Bozdağ, “Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.” açıklamasında bulundu.

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KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEK İSTESEYDİ GÖRÜŞÜRDÜM

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sabah Adalet Bakanlığı’na yürüdüğünü hatırlattı. “Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.” ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.

NE KADAR MUKADDES DEĞERİMİZ VARSA HEPSİNİ ÇİĞNEMEKTİR

Adalet Bakanlığı, olan biten hakkında sessiz kalmadı, ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım. Çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir.”