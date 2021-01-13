Gündem İstismar edilip fuhuş yaptırılan Özbek kadınlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
KONYA

İstismar edilip fuhuş yaptırılan Özbek kadınlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İstismar edilip fuhuş yaptırılan Özbek kadınlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Konya’da Mehmet Demirbaş (25) ve Azerbaycan uyruklu Ulvi Akbarov, (26) sosyal medyadan tanıştıkları İstanbul'da oturan Özbekistan uyruklu Umıda Juraeva (27) ve Saıdakhon Matkarimova'yı (33), kiraladıkları eve getirip, iddiaya göre 4 gün boyunca istismar etti, fuhuşa zorladı. Polisi arayıp yardım isteyen 2 kadın, kapısı kilitli olarak tutuldukları binanın 3'üncü katındaki daireden itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Gözaltına alınan Demirbaş ve Akbarov da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Kadınları zorla alıkoyup istismar eden ve fuhuşa zorlayan Mehmet Demirbaş yakalandı.
Kadınları zorla alıkoyup istismar eden ve fuhuşa zorlayan Mehmet Demirbaş yakalandı.

Konya'da oturan Mehmet Demirbaş, sosyal medyadan Umıda Juraeva ve Saıdakhon Matkarimova ile tanışıp birkaç gün telefonla konuştu. Ardından ikili, İstanbul'da yaşayan Juraeva ve Matkarimova'yı Konya'ya davet etti. Kadınların teklifi kabul etmesi üzerine, 2 kişi, geçen cumartesi günü İstanbul'a gitti. Daha sonra da kadınları Konya'ya getirdiler. Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’nde kiraladı stüdyo daireye yerleştirdi. Demirbaş ve Akbarov, iddiaya göre iki kadının pasaportunu alıp, burada cinsel saldırıda bulundu. Ardından da arkadaşlarını çağırıp, kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptırdılar.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Umıda Juraeva ile Saıdakhon Matkarimova, 11 Ocak gecesi polisi arayıp, kendilerine tecavüz edilip, fuhuş yaptırdıkları ve bulundukları evinde kapısı kilitli olup içeride zorlu tutulduklarını öne sürdü. Harekete geçen Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti. Kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kadınlar, itfaiye merdiveniyle zorla tutuldukları 3'üncü kattaki dairenin balkonundan kurtarıldı.

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GELİR-GİDER DEFTERİ BULUNDU

Polis, Mehmet Demirbaş' ı evin yakınlarında gezdiği sırada Ulvi Akbarov'u da evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları paraların hesabını tuttukları üzerinde durulan gelir- gider defteri ile 2 kadının pasaportları ele geçirildi. Zanlıların, kadınları zorla tuttukları evin yanındaki daireyi de kiralayıp, müşterilerle o evde görüştürdükleri belirlendi.

‘İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI ÇIKSIN’

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan Mehmet Demirbaş ve Ulvi Akbarov suçlamaları kabul etmedi. Özbekistanlı kadınları eğlenmek için İstanbul’dan davet ettiklerini, kiraladıkları dairede de birkaç gün eğlence düzenlediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Mehmet Demirbaş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “İyi çek, yakışıklı çıksın” dedi. 2 şüpheli, 'İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Umıda Juraeva ve Saıdakhon Matkarimova da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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