Gündem 19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilen Ege yaşam mücadelesi veriyor
İZMİR AKTÜEL

19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilen Ege yaşam mücadelesi veriyor

İzmir Torbalı’da 2 yıl önce girdiği göz ameliyatında oksijen yerine azot verildiği için beyninde ağır hasar oluşan 7 yaşındaki Ege Avcı, yaşam mücadelesi veriyor. Konuyla ilgili açılan davanın ikinci duruşmasına katılmayan sanıklar için zorla getirilme kararı verilirken, sorumluların ceza almasını isteyen anne İpek Yeşilçam, “İnsanlar mahkemelere gelmeyerek, ifade vermeyerek süreci uzatıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ege'nin annesi İpek Yeşilçam sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
Ege'nin annesi İpek Yeşilçam sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

İzmir Torbalı’da yaşayan İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı’nın ikinci çocukları Ege Avcı (7), tek gözünde şaşılık şikayetiyle 12 Aralık 2018’de bir hastanede ameliyata alındı. Göz ameliyatı sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege, buradan hemen Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ege’ye serebralpalsi (beyin felci) teşhisi konuldu, ailesi konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.

"Sorumlular cezalandırılmalı"

Torbalı Asliye Ceza Mahkemesinin 18 Aralık 2020’de görülen ikinci duruşmasına sanıklar doktor G.G., anestezi teknikeri S.A., hemşire A.Ö., biyomedikal teknikeri F.G., hastanedeki cihazı yanlış bağladıkları iddia edilen firmanın yetkilileri F.K., A.Y., S.Y., F.Y. ve avukatları katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Anne İpek Yeşilçam, sanıkların mahkemeye gelmeyerek süreci uzattığını, sorumluların cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

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Yüzde 100 engelli kaldı

Yaşadıkları süreci anlatan İpek Yeşilçam, şunları söyledi: “Ege’nin tek gözünde kayma vardı. 3,5 yaşında tedaviye başladık. Tek göz kapatma, gözlük kullanma tedavileri uygulandı. Bu süreçten sonra ameliyat gerekti. 10 Aralık 2018 günü ameliyat günü verildi. Ameliyatın yaklaşık 1,5 saat süreceği söylendi ama doktorumuz, anestezi uzmanı ve başhekim 50 dakika sonra ameliyathaneden çıktı. Yüzleri asıktı. Ameliyat sırasında Ege’nin solunumunun durduğunu ama çalıştırdıklarını, ambulansın aşağıda beklediğini söylediler. Apar topar Ege Üniversitesi Hastanesine gittik. Ege, 26 gün yoğun bakımda yattı. Beynine oksijen gitmediğinden ötürü beyninde ödem oluştu.

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  • Beynin ağır hasarlı olduğunu söylediler. Serebral palsi ve epilepsi teşhisi konuldu. Beyninde ağır hasar oluşmuş. Hafta sonu hastanede yapılan bakım sırasında oksijen ve azot bağlantıları karıştığı için anestezi sırasında çocuğa oksijen verileceğine azot verilmiş. Biz bunu daha sonra doktorlardan öğrendik. Bu sebeple beyin oksijensiz kalmış ve Ege şu anda yüzde 100 ağır engelli durumda.”

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Zorla getirilme kararı verildi

Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Yeşilçam, ilk duruşmaya iki tarafın avukatları ve karşı taraftan anestezi teknikerinin katıldığını ancak diğer sanıkların katılmadığını ifade etti. 18 Aralık 2020 günü ikinci duruşmanın görüldüğünü kaydeden Yeşilçam, bu duruşmaya sadece kendisinin katıldığını söyledi. Yeşilçam, “Karşı taraftan avukat dahil hiç kimse katılmadı. Tekrardan ifadem okundu, yeniden ifade verdim ve tekrar şikâyetimi yeniledim. Birkaç sağlık çalışanı gelemeyeceğini belirterek yazılı şekilde özürlerini iletti. Sanıklar hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı çıkartıldı. Bir sonraki duruşma 6 Nisan’da görülecek. İnsanlar mahkemelere gelmeyerek, ifade vermeyerek süreci uzatıyor” diye konuştu.


“Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz”

“Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz” diyen Yeşilçam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz aile olarak çok yıprandık. Ege sağlıklı bir çocuktu, kronik bir rahatsızlığı yoktu. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Hayatımızda bir anda her şey alt üst oldu. İki senelik süreçte çok fazla masraf yaptık ve yardım kampanyaları düzenledik. Tek başımıza mücadele veriyoruz. Tazminat sürecinin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. İnsanların duyarlı olup duruşmaya katılmasını istiyoruz.

Bu olay olduğundan beri şüpheli sıfatında olan hiç kimse bizi aramadı, ‘üzgünüz’ demedi.”

Duvar örerken kırılan parmağı kangren oldu: Kesilen parmağı nedeniyle 'ihmal' soruşturması açıldı
FOTOĞRAF 14
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Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Ali Yüksel, 6 Ekim akşamı, evinin çevresinde inşa edilen duvara taş dizmeye başladı. Ancak taşlardan biri, Yüksel’in sağ elinin orta parmağını kesti. Ali Yüksel, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İddiaya göre, hastanede yapılan pansumanın ardından Yüksel, evine döndü. 2 gün sonra ise parmağının renginde kararma olduğunu fark edip, yeniden hastaneye gitti.
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Yapılan kontrollerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Yüksel’in parmağın kangren olduğu tespit edildi. Parmak ameliyatla kesildi.
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Halen tedavi altında olan Yüksel ile ailesi, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri hakkında ihmal iddiasıyla şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlattı.
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Ali Yüksel, “Bahçede duvar yaparken düşen taş parmağımı kesti. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne gittim. Parmağıma bolca tentürdiyot döktüler. Ben de onlara parmağımı uyuşturup, temizlemelerini söyledim. Sonra parmağıma dikiş attılar, yara sarılarak, kapatıldı. Daha sonra beni eve gönderdiler. İki gün sonra parmağımın karardığını gördüm. Tekrardan acile gittim. Bana ortopediye gitmem gerektiği söylendi. KTÜ aciline geldim, ortopediye yönlendirildim. Parmağım kangren olduğu için acilen ameliyata alındım. Enfeksiyon doktoru parmağımın kesilmesine karar verdi. Çünkü burada hayati tehlike söz konusuydu” dedi.
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İlk tedavisinde ihmal olduğunu öne süren ve taburcu olduktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulanacağını söyleyen Yüksel, “Parmağımı kestiler. Bir haftadır tedavi görüyorum. İhmal, uzuv kaybına neden oldu. Dikkatli olsaydılar, parmağımı temizleseydiler parmağımı kaybetmeyecektim. Parmağım ezik değildi, kesilmişti. Temizlemesi de kolay olurdu. Benim başım yandı, başkalarının yanmasın. Hastaneden çıktığımda suç duyurusunda bulunacağım.” diye konuştu.
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Duvar örerken kırılan parmağı kangren oldu: Kesilen parmağı nedeniyle 'ihmal' soruşturması açıldı
Trabzon'da evinin etrafına duvar örmek isteyen 61 yaşındaki Ali Yüksel'in sağ elinin orta parmağını taş kesti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Yüksel'in kesilen parmağına dikiş atılıp, pansuman yapıldı. Ancak 2 gün sonra kangren olduğu ortaya çıkan parmak, ameliyatla kesildi. Ali Yüksel'in şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, ihmali olduğu öne sürülen personelle ilgili soruşturma başlattı.
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