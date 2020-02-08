Doğumda skandal ihmal: Genç anne hayatını kaybetti

Üçüncü çocuğuna 9 aylık hamile olan 35 yaşındaki Cennet Damar'ın dün doğum sancısı tuttu. Eşi Yusuf Damar tarafından özel hastaneye götürülen genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi. Ancak doğum sonrası alındığı ameliyatta yaşamını yitirdi.

"Ameliyathanede eşimin cansız bedenini gördüm"

Doğum sonrasında gelişen komplikasyona rağmen doktorların eşini bırakıp gittiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirten acılı eş Yusuf Demir, "Hastaneye polisler gelince, kapıyı zorlayarak ameliyathaneye girdim ve eşimin cansız bedenini gördüm" dedi.

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"Doktorla bırakıp gitti"

Hemşirelerin doğum snrası karısının durumunun iyi olduğunu sçylediğini ifade eden Demir, "Doğum oldu. Çocuğu getirip, odaya yatırdılar. Eşimi sorduğumda doktor, 'kanaması var ama hallettik, 10 dakika sonra hastanızı getirirler' dedi. Ancak geçen süreye rağmen eşim getirilmedi. Tekrar sorduğumda da doktor, kaygılanmamızı ifade etti. Doktor, ameliyathaneye girdi sonra çıkmadı. Sorduğumuza hep müdahalenin devam ettiği söylendi. Sonra da eşimi acil ameliyata aldılar. Saat 22.00 sıralarında polisler geldi ve biz eşimin vefat ettiğini anladık. Kapıyı zorlayarak içeri girdiğim de eşimi ameliyathanede öylece bırakıp, kaçmışlar. Biz şikayetçi olacağız'' şeklinde konuştu.

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Hastane yönetimi iddiaları reddetti

Hastane yetkilileri, kadının doğum sırasında beklenmedik bir şekilde gelişen komplikasyon nedeniyle ameliyata alındığını, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, doktorların hasta ve hastaneyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını savunarak, ailenin taşkınlık çıkardığını bu sebeple polis ekiplerinin geldiğini, oluşan hasar nedeniyle de şikayetçi olduklarını söylediler.

