Gündem Doğumda skandal ihmal Genç anne hayatını kaybetti
GAZİANTEP

Doğumda skandal ihmal: Genç anne hayatını kaybetti

Gaziantep'teki bir özel hastanede üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Cennet Damar, doğum sırasında gelişen komplikasyon sonucu alındığı ameliyatta hayatını kaybetti. Genç kadının eşi, doktor ve hastaneyi ihmalle suçlayarak savcılığa şikayetçi olacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Doğum sonrası ihmal iddiasıyla yaşamını yitiren Cennet Damar'dan geriye fotoğrafları kaldı.
Doğum sonrası ihmal iddiasıyla yaşamını yitiren Cennet Damar'dan geriye fotoğrafları kaldı.

Üçüncü çocuğuna 9 aylık hamile olan 35 yaşındaki Cennet Damar'ın dün doğum sancısı tuttu. Eşi Yusuf Damar tarafından özel hastaneye götürülen genç kadın, kız bebek dünyaya getirdi. Ancak doğum sonrası alındığı ameliyatta yaşamını yitirdi.

"Ameliyathanede eşimin cansız bedenini gördüm"

Doğum sonrasında gelişen komplikasyona rağmen doktorların eşini bırakıp gittiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirten acılı eş Yusuf Demir, "Hastaneye polisler gelince, kapıyı zorlayarak ameliyathaneye girdim ve eşimin cansız bedenini gördüm" dedi.

DHA
Minik bebek annesiz kaldı.

"Doktorla bırakıp gitti"

Hemşirelerin doğum snrası karısının durumunun iyi olduğunu sçylediğini ifade eden Demir, "Doğum oldu. Çocuğu getirip, odaya yatırdılar. Eşimi sorduğumda doktor, 'kanaması var ama hallettik, 10 dakika sonra hastanızı getirirler' dedi. Ancak geçen süreye rağmen eşim getirilmedi. Tekrar sorduğumda da doktor, kaygılanmamızı ifade etti. Doktor, ameliyathaneye girdi sonra çıkmadı. Sorduğumuza hep müdahalenin devam ettiği söylendi. Sonra da eşimi acil ameliyata aldılar. Saat 22.00 sıralarında polisler geldi ve biz eşimin vefat ettiğini anladık. Kapıyı zorlayarak içeri girdiğim de eşimi ameliyathanede öylece bırakıp, kaçmışlar. Biz şikayetçi olacağız'' şeklinde konuştu.

DHA
Genç annenin ölümü, ailesini yasa boğdu.

Hastane yönetimi iddiaları reddetti

Hastane yetkilileri, kadının doğum sırasında beklenmedik bir şekilde gelişen komplikasyon nedeniyle ameliyata alındığını, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, doktorların hasta ve hastaneyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını savunarak, ailenin taşkınlık çıkardığını bu sebeple polis ekiplerinin geldiğini, oluşan hasar nedeniyle de şikayetçi olduklarını söylediler.

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